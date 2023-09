@EP

Els avisos meteorològics desapareixen aquest dimarts de la Península i les Balears i hi haurà vents de component est a Aragó, Catalunya, costa de Llevant i Balears, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

També hi haurà vents de l'oest al litoral andalús; de component sud al quadrant nord-oest peninsular, amb intervals forts a la costa oest de Galícia; i fluixos variables a la resta.

Així, els cels estaran ennuvolats o coberts a Galícia, amb precipitacions i alguna tempesta ocasional, amb tendència a disminuir la nuvolositat; al Cantàbric oriental, a les primeres hores del dia, romandran els cels ennuvolats i són probables els xàfecs, ocasionalment acompanyats de tempesta.

A Llevant, també són probables les precipitacions a l'entorn del cap de la Nao encara que no es descarten en altres punts de la Comunitat Valenciana. També hi haurà intervals ennuvolats a la resta de la Península, sense descartar algunes precipitacions, ja de caràcter més feble i aïllat que en dies anteriors, excepte a l'extrem nord-est peninsular i est de les Balears, on predominaran els cels poc ennuvolats. A les Canàries, hi haurà intervals ennuvolats, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble a les illes occidentals.

No es descarten boires o boires matinals a l'oest d'Andalusia ia zones de Llevant, de la Ibèrica i del sistema central oriental i també pot fer aparició la calima a zones de l'est peninsular i de l'arxipèlag balear.

Les temperatures diürnes aniran en ascens al centre i sud peninsular, així com al Cantàbric occidental ia l'arxipèlag canari, mentre que baixaran al nord-est, Llevant i Balears, i amb pocs canvis a la resta. Les nocturnes en ascens a Galícia, oest d'Andalusia i Extremadura ia l'arxipèlag canari, mentre que baixaran a la resta.