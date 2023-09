Els sindicats d'educació USTEC-STEs, CGT i Intesindical han convocat una vaga aquest dimecres 6 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar a Catalunya. Les agrupacions de treballadors han convocat aquesta aturada per “l'immobilisme latent i permanent del Departament (d'Educació) quant a la recuperació de les condicions laborals, l'estabilització dels treballadors i treballadores i un calendari escolar racional, que el Departament en algun moment s'havia compromès a negociar”, denuncien en un comunicat enviat als mitjans.

Els treballadors assenyalen la nova consellera d'Educació, Anna Simó, que va substituir al juny l'anterior conseller Josep González-Cambray: "El canvi al capdavant de la Conselleria d'Educació no ha estat acompanyat d'una millora en negociacions, sinó d'una línia continuista i impositiva de la política educativa del Departament d'Educació”. És més, creuen que "el canvi a la conselleria ha suposat un pas enrere després de tot un curs de negociació, i quan s'havia avançat en les posicions per arribar a un acord per revertir les retallades que arrosseguem des del 2010".

Per aquests motius, els sindicats asseguren que “no comencem el curs amb normalitat i impulsem una vaga com a punt de partida d'un nou procés de mobilitzacions”. A la nota de premsa remesa als mitjans, els sindicats han detallat punt per punt les seves reivindicacions:

La recuperació de les condicions laborals perdudes fa més de 12 anys.

El retorn dels sexennis als 6 anys amb reconeixement i calendari de tornada de deute.

L'equiparació salarial permanent de tot el professorat de FP.

La reducció de dues hores lectives per a majors de 55 anys.

La derogació de l'ordre de calendari.

Un pacte d'estabilitat que garanteixi que cap treballador/a no perdrà la feina.

La recuperació del poder adquisitiu perdut en els darrers anys.

La reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa.

Blindar el model d'immersió lingüística en català.

Els sindicats demanen que acabi "el maltractament que patim als centres educatius, amb el descrèdit de la nostra professió, amb la desorientació pedagògica, amb la manca de recursos estructurals i amb l'intrusisme de l'empresa privada, de bancs i de fundacions escola pública".