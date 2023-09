Unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona , s'han manifestat aquest dimecres al centre de Barcelona per la vaga de docents convocada pels sindicats educatius Ustec·Stes, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament davant de la seva opinió "regressió" de avenços en educació, coincidint amb l'inici del curs escolar.

Docents protesten al centre de Barcelona - EUROPA PRESS - LORENA SOPENA

Així ho ha declarat la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura , des de la plaça d'Urquinaona de Barcelona, davant de la seu del Consorci d'Educació de Barcelona, on ha iniciat la marxa que ha acabat a la plaça Sant Jaume de Barcelona coincidint amb l'inici del curs escolar 2023-2024.

Els manifestants han corejat càntics com 'Anna Simó, així no', 'Pública i de qualitat, garantia d'igualtat', 'Revertir les retallades o vaga, vaga, vaga', 'A l'escola concertada, una bona retallada', 'Menys policia i més educació' i 'Volem l'escola en català', entre d'altres.

Entre les pancartes que han portat a la concentració s'han llegit missatges com 'Luchando también educamos', 'L'escola no s'improvisa', 'Anna Simó +recursos +inclusió' i 'No faci com Cambray', en al·lusió a l'extitular d'Educació Josep Gonzàlez-Cambray.

Segura ha remarcat que han impulsat la jornada de vaga per mostrar la seva disconformitat amb les polítiques educatives del Govern els darrers anys: "El canvi de conseller de moment no ha significat cap canvi".

SEGUIMENT

Segons xifres de la Conselleria dEducació de la Generalitat amb la comunicació del 61,27% dels centres, el seguiment de la vaga fins a les 12 hores ha estat del 0,89% entre el personal docent.

Segura ha aclarit que el seguiment de la vaga no és el que més els importa als convocants perquè és una jornada "simbòlica" i considera que han aconseguit traslladar el missatge que volien.

NOVES ACCIONS

Tot i que encara no han concretat noves accions, la delegada de CGT Ensenyament Íngrid Chavarría ha assegurat que la voluntat és continuar amb les mobilitzacions perquè l'educació pública està en “crisi”.

El representant de la Intersindical-CSC Marc Martorell ha insistit que no deixaran de lluitar fins aconseguir totes les seves demandes: "Seguirem lluitant per l'escola inclusiva, per l'escola catalana, pel personal d'atenció educativa, pel retorn de la democràcia a els centres".