La Junta Islàmica d'Espanya ha apel·lat aquest dimecres a desenvolupar "una gestió de l'Islam pròpia" al país, com a "garant" de la seva "independència" davant tercers països, com el Marroc, entre d'altres, per així evitar "les males experiències viscudes" en altres nacions europees, "com França o Bèlgica, on aquestes visions foranes han perjudicat les noves identitats nacionals, cosa que ha afavorit en alguns casos l'islamofòbia i l'estrangerització permanent dels ciutadans de confessió musulmana".

Un imant es dirigeix als seus fidels per Instagram Live a la sala de prec de la mesquita del barri de Sants de Barcelona (Espanya) el 22 d'abril del 2020.

En aquest sentit, la Junta Islàmica, que té la seu a Còrdova, ha explicat que ha mantingut "una reflexió constant sobre la realitat de l'Islam" a Espanya, "els seus diferents avatars, el seu creixement exponencial als anys 90 i, és clar, el fenomen de la radicalització violenta, que condueix per desgràcia en alguns casos a la violència terrorista”.

Així, en les tres darreres dècades “s'han viscut molt diversos intents de controlar el desenvolupament normalitzat de l'Islam a Espanya per part de països tercers i també per part de l'Estat espanyol. Hem viscut un llarguíssim procés que ha passat pel desconeixement del fenomen de les conversions d'espanyols i del mateix Islam com a religió en creixement constant".

A això s'hi va sumar "l'aparició del terrorisme internacional", fet que va conduir "tots els esforços cap al control i la prevenció del radicalisme i de l'aparició dels grups terroristes amb adeptes al nostre país" i, "sens dubte, en aquest camp cal felicitar les administracions espanyoles, que han estat especialment eficaces en aquesta tasca".

Per contra, segons ha assenyalat la Junta Islàmica, que presideix la cordovesa Isabel Romero, "aquests fenòmens ens han portat a un desenvolupament anormal en el creixement i normalització de la pràctica de l'Islam al nostre país" i, en aquest context, "alguns països de majoria musulmana han intentat de manera constant tenir influència en els continguts doctrinals dels musulmans espanyols, ja siguin migrats o autòctons”.

De fet, actualment "més del 50% dels musulmans residents a Espanya tenen nacionalitat espanyola, sent molts d'ells nascuts al país, encara que de famílies migrants, especialment als anys 90 i, entre els que intenten exercir influència sobre el país Islam espanyol, evidentment hi ha el Marroc, amb prop d'un milió de persones originàries del país veí”.

Entén la Junta Islàmica que "el Marroc és clarament de vital importància per a Espanya i per a Europa", per qüestions de "seguretat fronterera, control migratori, caladors de pesca, matèries primeres i aliances internacionals", però "estendre això a la gestió de l'Islam a Espanya és desconèixer o voler obviar les males experiències viscudes a altres països europeus", com les ja esmentades França o Bèlgica i, "al mateix temps, s'han obviat casos d'èxit en la integració de poblacions diverses, quant a origen i confessió" .

Per a la Junta Islàmica, "tampoc acaba de tenir lògica haver dipositat tota la confiança de la gestió de l'Islam espanyol al lobby sirià, que durant més de 30 anys ha liderat, amb el beneplàcit de les nostres administracions, la no gestió de l'Islam espanyol ", cosa que "ha facilitat el posicionament de grups i ideologies com Germans Musulmans o el wahabisme".

L'assumpte, en qualsevol cas, segons ha aclarit Junta Islàmica, "no és de persones o nacionalitats, sinó del fet que a Espanya no necessitem inspiració islàmica forana" , ja que la Península Ibèrica "ha estat el bressol dels més importants pensadors, científics, matemàtics i filòsofs musulmans reconeguts a tots els racons del planeta", mentre que "Marroc o qualsevol altre país islàmic tenen els seus propis models de gestió religiosa, adequats a les seves realitats culturals, polítiques i ideològiques, i la majoria no coincideixen amb la nostra realitat ".

"OSTRACISME" DE CIE



D'altra banda, l'ostracisme crònic dels gestors de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE), incapacitada de visió contemporània de l'islam i els seus reptes a la nostra societat, ens han conduït a un impàs que ha impedit el desenvolupament d'una ciutadania de confessió musulmana en igualtat de drets i obligacions amb la resta de la ciutadania".

Això "ha impedit la normalització de l'Islam espanyol" i ha promogut "la seva estrangerització, amb la conseqüent desafecció, episodis de discriminació, delictes d'odi i vulneració dels drets dels ciutadans espanyols de confessió musulmana", en "qüestions com el vel, la sexualitat, el terrorisme o els guetos", que "continuen estigmatitzant i estrangeritzant el col·lectiu" musulmà.

A això se suma "l'opinió de persones que consideren que l'única sortida per a l'Islam a Espanya és lliurar-lo al Marroc, als seus representants a Espanya; molts d'ells a les estructures de l'associacionisme religiós de la CIE, en una falsa equació de ' o el Marroc o el caos', però, per fortuna, la major part dels més de 1.500 oratoris i mesquites a tota la geografia nacional viuen pacíficament i satisfets amb la democràcia i la llibertat que gaudim, especialment amb la llibertat de consciència”.

MESURES



Davant de tot això "el primer" que cal aconseguir és que els musulmans a Espanya puguin "viure com a ciutadans de ple dret en aspectes tan senzills com poder optar a enterraments" segons creença; "poder accedir a alimentació i serveis halal als establiments públics, també a l'ensenyament de l'Islam a les escoles i instituts públics i concertats", i aconseguir "el respecte de la resta dels ciutadans", perquè "que deixin de percebre l'Islam com una cosa exogen i fins i tot contrari al nostre model cultural, model que per cert és ja tan divers com és el propi món”.

La qüestió, segons ha lamentat la Junta Islàmica, és que "les administracions públiques manquen de formació mínima en la comprensió de la diversitat, i molt menys de l'Islam. No hi ha experts que les assessorin davant de possibles conflictes o vulneració de drets, ni s'ha dissenyat una estratègia a mitjà termini que ajudi a regular l'Islam espanyol, que condueixi el model de societat que desitgem a Europa, i que filtri les ingerències d'altres estats, que solen fer servir l'Islam com a vehicle per infiltració d'idees polítiques".

Per això, “si aquest govern o qualsevol altre arriba a la mateixa conclusió” que “no hi ha més opcions que el Marroc per a l'Islam espanyol, estarem replicant una fórmula que ja s'ha demostrat fallida, amb lamentables conseqüències per a propis i aliens”.

Considera la Junta Islàmica, en definitiva, que es pot optar per "una gestió de l'Islam pròpia, amb les bases i fonaments de l'Islam de les nostres arrels i amb totes les aportacions de pensament, espiritualitat i cosmovisió de l'Islam andalusí, projectat i necessàriament reinterpretat a la nostra societat contemporània”, sent “necessari i urgent actuar políticament sense por i, sobretot, amb coneixement i visió de futur”, ja que “el curtplacisme, tan viciat en la política actual, no serveix de res en aquest assumpte”.