Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez protagonitzen 'El cuerpo en llamas', la minisèrie de Netflix basada en una història real, el conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, que arriba a Netflix aquest divendres 8 de setembre. Els actors donen vida a Rosa i Albert, els dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona condemnats per assassinat en un cas complex, ple de morbositat i extremadament mediàtic. Res estrany tenint en compte que el crim comès el maig del 2017 compta amb una bona quantitat d'ingredients tan sòrdids com atractius: mentides, infidelitats, xantatges, corrupció policial, gelosia, pornoverança i mort.

"Evidentment, no estic justificant res del que va fer. Però sí que m'he preguntat: 'Si la Rosa hagués estat un home, ¿hauria estat tan notícia?' Perquè hi ha tants casos de violència masclista, hi ha moltes dones que moren cada dia per violència masclista" , reflexiona Corberó en una entrevista concedida a Europa Press en què afirma que, malgrat les seves reticències inicials a acceptar un projecte basat "en un cas força heavy, força polèmic i tan recent", finalment va poder més el repte que suposava traslladar a la pantalla "les mil capes" d'algú tan complex com Rosa Peral.

Una tasca d'aprofundiment sobre algú que, diu, "és com cinc personatges en un", que va portar la protagonista de 'La Casa de Paper' al punt "comprendre" i fins i tot "empatitzar" amb l'agent condemnada amb la seva amant, Albert López, per l'assassinat de la seva parella, el també agent de la Guàrdia Urbana Pedro Rodríguez.

"Vaig haver d'entendre-la i de comprendre-la, és clar, per poder interpretar-la. Vaig haver d'arribar a conclusions i arribar a molts perquès", insisteix Corberó, que confessa que no sabia "gairebé res" del crim de la Guàrdia Urbana abans de vincular-se a la sèrie creada per Laura Sarmiento. "Em sonava una mica, però no estava gaire familiaritzada amb el cas, la veritat. I a mesura que me'n vaig anar informant, cada vegada sentia més respecte", diu.

"SI NO HO FEIA M'HAURIA ARREPENTIR"



"I me'n vaig anar adonant que si no ho feia me'n penediria" , recorda Corberó que assegura que el que més el va sorprendre quan es va anunciar públicament que interpretaria Peral va ser "la facilitat amb què la gent catalogava" a Rosa de forma superficial basant-se només en els titulars dels mitjans.

"El primer que deixava anar la gent quan en parlaven eren coses molt fortes. I jo vaig dir: 'És clar, aquesta és la primera capa de la ceba, no?'. Però a mi se m'està donant l'oportunitat d'explicar-ho tot, d'aprofundir del personatge, cosa que significa també humanitzar-la i que en certa manera empatitzes, perquè ningú vol veure una sèrie de vuit capítols on la protagonista està sent malèfica tota l'estona. No m'interessa, em sembla avorrit interpretar un personatge així", exposa.

"Com a actor, crec que la teva obligació és, per execrable que sigui el que fa el teu personatge, acostar-te i no mirar-ho amb distància", coincideix Gutiérrez que per armar el seu personatge sí que va intentar amarar-se de tota la informació possible sobre Albert -incloent-hi moltes imatges de l'agent i també dades de la seva infància i joventut- per, tot i els terribles dels seus actes, no mirar-ho "des de la llunyania", sinó "posar-ho el més a prop possible i, sense justificar, entendre el perquè".

"Jo puc tenir la meva opinió sobre l'atroç que em sembli el crim, però com a actor he d'entendre què és el que porta a fer-ho i fins i tot empatitzar amb les causes", diu Gutiérrez que destaca que "fins i tot els assassins més brutals tenen uns motius, equivocats potser, per fer el que fan". "I des d'aquí he de crear el que em serveixi per comprendre per què fan el que fan en aquest cas, per què matar és l'única sortida", sentencia el guanyador del Goya a millor actor revelació per 'AzulOscuroCasiNegro'.

PERAL VA INTENTAR PARALITZAR L'ESTRENA



A més de Corberó i Gutiérrez com a Rosa i Albert, completen el repartiment de la sèrie noms com José Manuel Poga ('La casa de paper'), Isak Férriz ('Bajocero'), Eva Llorach ('Qui et cantarà') o Antonio Duran ('Fariña'), entre d'altres.

Composta d'un total de vuit capítols que arriben aquest divendres a Netflix, 'El cuerpo en llamas' està dirigida per Jorge Torregrossa ('Fariña', 'Intimidad'), que també exerceix de productor executiu, i Laura Mañá ('Un nuvi per a la meva dona') i escrita per Laura Sarmiento ('Intimitat', 'Escorxador').

La sèrie arriba aquest divendres 8 de setembre a Netflix després que aquest mateix dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no admetés per defectes de forma la petició de Rosa Peral per paralitzar l'estrena de la sèrie a la plataforma al·legant que podria atemptar contra el seu dret a l'honor.

Una mesura que Peral, sentenciada a 25 anys de presó per l'assassinat de Pedro, el cadàver del qual va aparèixer calcinat al pantà de Foix (Barcelona), ha interposat contra Netflix tot i que sí que col·labora en una altra producció de la plataforma, 'Les cintes de Rosa Peral', una pel·lícula documental que arriba també aquest divendres i en què la condemnada trenca el seu silenci després de la seva entrada a la presó l'any 2020.