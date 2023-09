Huracà / Pixni

Espanya s'està recuperant dels estralls que ha deixat la DANA a zones com Madrid , però els fenòmens temporals no donen treva. El meteoròleg Mario Picazo ha alertat que hi ha un huracà que s'està aproximant al país, i l'AEMET ha corroborat l'arribada.

La fusió de la DANA amb els romanents de l'huracà Franklin s'aproximarà a Espanya a partir de dijous. Aquest fenomen desgastat anirà agafant força i intensificant-se amb el pas de les hores, per la qual cosa serà recomanable mantenir el paraigua a mà.

Tal com indiquen la previsió del temps de l'AEMET que ja havia advertit Mario Picazo fa unes quantes setmanes: "Es preveu l'aproximació al nord-oest de la Península d'un centre de baixes pressions, resultat de la fusió entre les restes de la borrasca ex-Franklin i una baixa freda que, al seu torn, procedia de la DANA de dies previs. Aquest procés, encara que comporta molta incertesa no s'espera que, aquest dia, provoqui importants fenòmens adversos", va advertir Mario Picazo a l'AEMET.

La previsió meteorològica no deixa marge per a dubtes: s'acosten dies desafiadors amb vents i pluges, però també hi ha bones notícies després d'anomalies que han portat les temperatures per sota del que s'esperava per a aquesta època de l'any. Segons l'AEMET, "les temperatures mínimes augmentaran a la meitat oest de la península, mentre que a la resta es mantindran en nivells relativament estables, sent més elevades del que és habitual per a aquesta temporada a la regió del Cantàbric".