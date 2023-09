A la dreta de la imatge, Elena de Carandini, presidenta de la Fundació Comunitària Raimat-Lleida, i Mayte Castillo, directora de Rodalies i representant institucional de Renfe a Catalunya / Foto: Renfe

Renfe serà el tren oficial de la segona edició del Raimat Arts Festival, el festival benèfic que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 d'octubre al Castell de Raymat (Segrià). L’esdeveniment reuneix els millors artistes actuals de música de cambra, a més de celebrar la bellesa i tradició vinícola de Raimat i la seva gastronomia local. El programa inclou tallers per a tota la família i degustacions amb creacions de restauradors de la zona.

Per proximitat del Castell de Raymat amb l'estació Lleida-Pirineus, només a 15 minuts, els trens de Renfe es converteixen en la millor opció de desplaçament per als assistents de mitjana i llarga distància. A més, com és el mitjà de transport més sostenible i respectuós amb el medi ambient, s'alinea amb els objectius del festival que busca reduir la petjada de carboni i hídrica.

I és que el Raimat Arts Festival té el propòsit de potenciar el valor turístic de Lleida a través de propostes de turisme sostenible que promoguin la cultura, la tradició i els seus productes locals i de quilòmetre zero. Així mateix, el Festival organitza totes les seves accions sobre la base de la sostenibilitat, entenent que les iniciatives respectuoses amb el medi ambient seran determinants per al futur del territori.