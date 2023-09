Catalunya va registrar el 2022 un total de 607 morts per suïcidi i autolesió, fet que suposa unes 50 defuncions al mes, davant les 576 morts registrades el 2021, segons xifres de la Conselleria de Salut de la Generalitat i de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

El titular de Salut, Manel Balcells , ha reconegut aquest dijous que han de "millorar" aquestes xifres durant la roda de premsa en què han explicat les dades del Codi Risc Suïcidi: des del 2014 s'han registrat més de 39.000 episodis de conducta suïcida.

El primer semestre del 2023 s'han reduït un 2,9% els intents de suïcidi respecte al primer semestre de l'any anterior, sobretot entre les dones amb una baixada del 7,8% i en dones d'entre 12 i 25 anys, amb un 10%; per contra, la ideació suïcida ha augmentat un 9,7%.

Pel que fa al primer any de funcionament de la Mesa de Prevenció del Suïcidi a través del servei telefònic 061 Salut Respon, que gestiona el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'han atès 12.094 consultes sanitàries amb risc de suïcidi.

D'aquestes, 882 consultes han estat de risc imminent de suïcidi i 2.052 consultes han estat de risc elevat, per la qual cosa en tots dos casos s'han activat recursos per actuar, mentre que a 9.160 consultes no s'ha requerit l'activació de cap recurs.

ATENCIÓ A SUPERVIVENTS

En el marc del Pla de Prevenció del suïcidi a Catalunya 2021-2025 (Plapresc), Balcells ha anunciat noves mesures com a suport per a la recuperació emocional als supervivents d'una mort per suïcidi , és a dir, a l'entorn de la persona morta: “Són població prioritària".

A aquestes persones se'ls oferirà informació sobre recursos comunitaris de suport que gestionen associacions de supervivents i de prevenció del suïcidi, una actuació que han fet de manera conjunta amb la Conselleria de Justícia de la Generalitat.

De fet, el conseller ha remarcat la importància de treballar de manera coordinada amb altres departaments en la prevenció del suïcidi com a Drets Socials, Educació, Universitats i Territori, entre d'altres.

OBSERVATORI

També ha destacat la creació de l'Observatori de Prevenció del Suïcidi de Catalunya per dissenyar un sistema de seguiment i de vigilància epidemiològica del suïcidi, de les conductes suïcides i de l'atenció a pacients i supervivents.

Aquest organisme farà avaluació i seguiment de les accions descrites al Plapresc per a la detecció de possibles millores, farà propostes dinnovació i dissenyarà campanyes de conscienciació i prevenció.

GUIES D'ABORDATGE

En línia amb la voluntat de treballar de forma coordinada amb altres departaments, Balcells ha explicat que elaboraran guies d'abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions a l'àmbit educatiu amb la Conselleria d'Educació ia l'àmbit universitari amb la Conselleria d'Investigació i Universitats.

A més, crearan amb la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria un a l'àmbit penitenciari i amb la Conselleria de Drets Socials una a l'àmbit de menors tutelats.