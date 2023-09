Foto: Europa Press

El telèfon d'atenció a les dones que són víctimes de violència masclista del Departament d'Igualtat i Feminismes (900 900 120), ha rebut 9.500 trucades en 8 mesos ( de gener a agost de 2023). Això significa un augment del 16% en comparació amb el mateix període de l'any passat. En xifres absolutes, són unes 1.300 atencions més que les que va rebre en els primers mesos del 2022.

La consellera Tània Verge ha atribuït l’augment de trucades a un major coneixement del serveis disponibles i ha afegit que “aquestes xifres demostren que la millora en l’acompanyament social i institucional facilita que les dones facin el pas de demanar ajuda i també indiquen que hi ha més consciència per part de l’entorn de les dones a l’hora de detectar quan s’està produint una situació de violència masclista”. Verge ha llançat un missatge a totes les dones que puguin trobar-se en situació de violència masclista. “Truqueu, parleu, expliqueu. Us ajudarem. No esteu soles, us acompanyarem a sortir de la violència masclista i a recuperar-vos, a vosaltres i a les vostres filles i fills. Tornareu a tenir vida”, ha dit.

Igualment, ha volgut posar l'accent en que tota la societat prengui partit en la lluita contra les violències masclistes, dient que “una trucada pot salvar vides” i ha recordat que “hi pot trucar qualsevol davant el mínim indici de violència masclista”.

EL RISC PUJA A L'ESTIU



Les dades indiquen que, durant l'estiu, el risc de patir violència masclista augmenta a causa de l'increment de la convivència. En els mesos de més calor, el telèfon ha rebut prop de 3.700 trucades, aproximadament un 10% més que l'any passat. En un 80% dels casos, qui truca és la pròpia víctima, en un 17% és un familiar o persona propera, i en un 3% es tracta d'una professional dels serveis públics.

En el 85% dels casos atesos la violència ha estat exercida en l’àmbit de la parella, el 6,4% dels casos en l'àmbit familiar i el 5,8% dels casos en l’àmbit sociocomunitari. Pel que fa a les formes de violència que es relaten a les trucades a la línia 900, les més freqüents han estat la psicològica, seguida de la física.

En les dades d’aquest 2023, s'observa també un augment en la durada de les trucades. Més de la meitat són trucades llargues que duren entre 15 i 30 minuts.

ATENCIÓ 24 HORES, GRATUÏTA I CONFIDENCIAL

La Conselleria recorda que el servei atén les 24 hores del dia els 365 dies de l’any en 124 idiomes, no té cap cost i és confidencial. A banda de donar informació sobre els serveis d’atenció i recuperació de les violències masclistes, el telèfon ha passat a oferir atenció psicològica directa amb professionals especialitzats.

El telèfon també es coordina amb els serveis d’emergència (Mossos d’Esquadra i Sistema d’Emergències Mèdiques) i amb el Servei d’Intervenció en Crisi del Departament d’Igualtat i Feminismes, que proporciona una atenció psicològica immediata en casos de feminicidi o temptatives de feminicidi, així com d’agressions d’especial gravetat.

ES COMPLEIXEN 16 ANYS DEL 016 A ESPANYA

Per altra banda, aquesta setmana s'han complert 16 anys de la posada en marxa del servei del telèfon 016 contra la violència masclista per part del govern d'Espanya. En concret, es va posar en 4 de setembre de 2007 i, des d'aleshores, ha rebut gairebé 1.200.000 trucades.

Segons dades del portal estadístic de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, el nombre més gran de trucades es va registrar el 2022, amb un total de 102.391, seguit del 2021, amb 87.307, i del 2016, amb 85.318.



Per contra, l'any que menys trucades es van rebre va ser el 2007, el primer que es va posar en marxa

tot i que cal tenir en compte que aquell any només va estar operatiu quatre mesos, de setembre a

desembre.

La ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, va visitar el passat dimecres 6 les instal·lacions del servei a Madrid. Darrerament, la respnsable del ministeri ha vist com veus policials criticaven la seva petició de que agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil acompanyin les dones a recollir les seves coses de la casa dels seus agressors. Segons els agents, això ja es fa, i van lamentar que Montero té "un gran desconeixement de les actuacions policials".