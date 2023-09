El fiscal de sala de menors, Eduardo Esteban, ha suggerit la possibilitat de limitar l'ús dels telèfons mòbils en horari escolar , una mesura que ja han pres altres països de l'entorn i algunes regions espanyoles.

D'aquesta manera, ha plantejat la necessitat de limitar l'ús de les noves tecnologies entre els menors com una de les mesures que pot dificultar l'accés a la pornografia, després de constatar-se a la Memòria de la Fiscalia General de l'Estat del 2022, presentada el passat dijous 7 de setembre, un increment del 116% d'agressions sexuals perpetrades per menors a Espanya a l'últim lustre.

"Em sembla que no hauria de ser tan difícil, per exemple, evitar que menors de les escoles se'ls limiti durant el temps acadèmic l'ús dels telèfons mòbils. Em sembla bé que utilitzin tauletes adequades per a la pròpia activitat educativa, però no veig per què necessitaran a l'escola el telèfon mòbil”, apunta.

En aquest sentit, ha constatat, en declaracions a Europa Press, que l'accés dels menors a la pornografia es produeix cada cop més aviat. "Això fa que tinguin un concepte de la sexualitat força equivocat. Com que no tenen una bona educació sexual, perquè la societat falla a donar-los aquesta bona educació sexual tant a nivell educatiu com a nivell familiar, com a nivell de la societat, ells busquen les seves referents en un altre lloc i el busquen en el que tenen més a mà, que són les tecnologies”.

Esteban precisa que l'increment durant l'any passat d'aquestes agressions es pot veure afectat per la Llei Orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a llei del 'només sí que és sí', que va entrar en vigor l'octubre passat i va unificar els conceptes de abús i agressió. Tot i això, apunta que és un efecte que només hauria tingut lloc durant dos mesos i que aquest augment de les agressions ja es produïa en anys anteriors.

"És cert que han augmentat notablement les xifres de les agressions sexuals. I, a més, això no és res més que el corol·lari d'una cosa que venia passant de fa força anys. És veritat que des del 2015 cap aquí l'augment era més a poc a poc , més progressiu, i aquesta vegada ha estat un salt força més quantitatiu", admet.

Per a Esteve, en aquest augment té a veure l'accés primerenc a la pornografia. "Se'n van a la pornografia i es creuen que això és la sexualitat. Ningú els diu que això no és la sexualitat, que la pornografia té gairebé sempre components de domini, components de violència i que això no és la sexualitat. Ells ho prenen com tal i actuen en conseqüència d'aquesta manera”, reflexiona.

A parer seu, d'aquesta manera es trivialitza la sexualitat, a la qual se'l priva del component afectiu. "La solució ha de ser una bona educació sexual, amb implicació global, és a dir, tots ens hi hem d'implicar", afegeix.