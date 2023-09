Fiscal General de l'Estat / @EP

El fiscal general de l'Estat , Álvaro García Ortiz, ha defensat aquest dijous el criteri del Ministeri Públic a l'hora d'interpretar la llei del 'només sí és sí' --una "tesi rigorosa i impecable"-- per mitjà del decret que va signar el novembre del 2022 perquè, segons ell, va permetre establir criteris uniformes d'actuació respecte a les revisions de sentències fermes. Tot i això, ha afegit que els tribunals són els que havien de "prendre decisions" davant les quals el fiscal s'aquieta "amb el més gran dels respectes".

"Els criteris establerts, primer al decret i després a la Circular 1/2023, de 29 de març, van ser avalats i assumits per la Junta de Fiscals de Sala. Aplicats a tot el territori, són el reflex precís de la necessitat, en garantia de la seguretat jurídica i de la igualtat, que el mateix criteri jurídic sigui defensat davant de tots els tribunals i instàncies d'Espanya", ha sostingut en el seu discurs a l'acte d'obertura de l'any judicial.

Per a García Ortiz aquest cas és paradigmàtic perquè condensa "la naturalesa del principi d'unitat, de la jerarquia i de la plasmació de la voluntat col·lectiva d'una institució". "Nosaltres oferim als tribunals una tesi jurídica rigorosa i impecable, coherent i aplicable a totes les causes i en tots els supòsits", ha afegit, per després apuntar que després els tribunals han de prendre decisions davant de les quals el fiscal s'aquieta "amb el més gran dels respectes". “Així funciona el nostre sistema. Així funcionen les institucions, les institucions en democràcia ”, ha sentenciat.

El fiscal general ha apuntat a més que aquesta llei de garantia integral de la llibertat sexual, que va modificar el Codi Penal i que va derivar en revisions a la baixa de condemnes per delictes d'agressió sexual , “ha suposat un transcendent canvi de la regulació dels delictes contra la llibertat sexual" i ha afegit que va arribar amb una "absència de disposicions transitòries expresses" que va motivar "diferents plantejaments i interpretacions sobre l'aplicació retroactiva de la norma pel caràcter més favorable".

Al fil, ha insistit que la fixació de criteri de la FGE va permetre que la revisió de les sentències fos de la mateixa aplicació a qualsevol punt de la geografia espanyola, i alhora es pogués sostenir "en totes les instàncies de la nostra jurisdicció, des dels Jutjats de lo Penal fins al Tribunal Suprem".

Darrere d'això, ha reflexionat sobre la necessitat que les institucions, "la fortalesa del sistema democràtic que es construeix a través del ple exercici de les llibertats", no siguin alienes a l'evolució de la societat. I ha apuntat que el sistema actual “és capaç de suportar les més fortes tensions” si els representants de les institucions són “capaces de cuidar-les i preservar-les”.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DONES ESTRANGERES

El fiscal general també ha dedicat part del seu discurs a la lluita contra la violència de gènere i ha assenyalat que la Unitat de Violència sobre la Dona alerta de la sobreexposició de les dones estrangeres a aquest tipus de violència i la seva vulnerabilitat més gran com a víctimes. "Entre les causes apuntades hi ha la manca de xarxes socials de suport, les barreres idiomàtiques, el desconeixement de la nostra legislació i, en especial, la dependència econòmica de l'agressor", ha explicat.

Al fil, ha apuntat que de les 50 víctimes de feminicidi del 2022, 14 eren estrangeres. "El 34,34% de les denúncies per actes de violència de gènere van tenir per víctimes dones estrangeres i elles va afectar el 33,27% de les sol·licituds d'ordres de protecció", ha afegit.

Per això, ha considerat indispensable "implementar les mesures de suport i protecció a les víctimes recollides a les lleis i, en especial, els serveis d'assistència i acompanyament".

En aquest sentit, ha recalcat que en matèria de violència contra la dona les dades "són incontestables", ha posat en relleu que des del 2009 i fins al 2022 s'han interposat més de dos milions de denúncies, i ha advertit que "el discurs negacionista influeix directament en la protecció de les dones”. Tot i això, ha apuntat que Espanya és un referent en la lluita contra la violència de gènere.

"Com a societat, hem de reivindicar la lluita de les dones i els èxits del feminisme com a motor de transformació social, evidenciant i combatent patrons de conducta incompatibles amb els valors democràtics", ha afegit, per després subratllar que les dones "han d'ocupar, definitivament , tots els espais socials, públics i privats, en condicions d'igualtat, llibertat, seguretat i dignitat”.

Així, s'ha aturat al principi d'igualtat per destacar que és "la clau de volta" del sistema constitucional de drets i llibertats. I ha explicat que a la Memòria de la Fiscalia també s'alerta de l'auge dels delictes motivats per la LGTBIfòbia, "que ocupen el primer lloc a les condemnes dictades per delictes d'odi i discriminació, seguits pel racisme i la xenofòbia".

En aquest sentit, ha destacat que és "preocupant" que els més joves reprodueixin les conductes dels adults, replicant-ne els prejudicis. "Cal desactivar-los mitjançant polítiques educatives que reforcin el valor d'una societat plural i diversa com l'espanyola", ha sentenciat.