Foto: Europa Press

Multitudinària, emocionant i única. Així ha estat el comiat que Sevilla ha brindat a una dels seus artistes més importants, María Jiménez, que dijous passat 7 moria als 73 anys a la ciutat que la va veure néixer després de diversos anys lluitant contra el càncer.

Complint amb el seu darrer desig, el fèretre amb les restes mortals ha abandonat aquest divendres l'Ajuntament de Sevilla (on ha estat instal·lada la seva capella ardent les últimes 24 hores) i ha recorregut els carrers del seu barri, Triana, en un preciós carruatge tirat per quatre cavalls blancs adornats amb plomalls de plomes, tan característiques de la cantant de Se acabó.

Després de diversos minuts en què centenars de persones han ovacionat l'artista, el seguici, encapçalat per dos cotxes fúnebres plens de corones de flors, ha començat el recorregut. La plaça de San Francisco, el Passeig Colom, el Pont de Triana, el carrer Pureza... llocs molt importants per a María Jiménez, on s'han congregat centenars de persones que han picat de mans el pas de les seves restes mortals, rendint-li l'homenatge amb qui sempre va somiar, i complint el seu darrer desig.