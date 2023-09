La majoria de capitals de província peninsulars arribaran a temperatures d'entre 25 i 30ºC els propers dies, una mica més a les ciutats del nord-est i del terç sud, on tendiran a baixar de manera acusada dilluns, segons pronostica l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .

En general, les temperatures tendiran a baixar de manera generalitzada dilluns i dimarts. En tot cas, se superaran els 25ºC de temperatura màxima a bona part de l'est, centre i sud del territori peninsular, així com a Balears i passaran de 30ºC al nord-est i al terç sud on fins i tot podrien superar-se els 32ºC.

Una persona camina sota la pluja, a 2 de setembre de 2023, a Madrid (Espanya) @ep

Una borrasca situada a l'Atlàntic tornarà a enviar inestabilitat amb pluges i xàfecs aquest cap de setmana al nord i centre de la Península on podran ser localment forts i continuaran la setmana que ve, almenys fins dimecres.

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo , destaca l'ambient inestable a la recta final d'aquesta setmana pel nord i s'estendran per àmplies zones del territori, de manera que les pluges podrien ser generalitzades a la Península alhora que les temperatures seran en general normals per a aquesta època de l'any excepte a l'extrem nord, on l'ambient serà "calurós" aquest cap de setmana.

Així, destaca que aquest divendres els ruixats i tempestes que s'esperen al nord-oest peninsular i que seran localment forts a Galícia i Astúries. Hi haurà tempestes a l'interior, sobretot de la meitat oest, encara que sense descartar-lo en altres punts, amb unes temperatures que aquest divendres no variaran gaire.

Dissabte la borrasca atlàntica continuarà provocant inestabilitat atmosfèrica, amb possibilitat de pluges i xàfecs a àmplies zones de l'oest i centre de la península. Aquests ruixats localment forts de nou a Galícia ia Astúries i també a zones properes de Castella i Lleó, encara que no afectaran ni l'àrea mediterrània ni les Balears.

Les temperatures baixaran a l'oest de la Península i en punts del centre, repuntaran a l'extrem nord i així Sant Sebastià, Oviedo o Santander assoliran o superaran els 30 graus centígrads (ºC) de màxima, mentre que a Bilbao fins i tot es podria acostar 35ºC.

Respecte a diumenge, assenyala que la situació serà similar, possibilitat de xàfecs a la península excepte a l'àrea mediterrània, xàfecs que seran més abundants i intensos a les comunitats cantàbriques.

"No vol dir que diumenge estigui plovent tot el dia a la major part de la Península, sinó que, atesa la situació d'inestabilitat, hi ha la possibilitat que es produeixin xàfecs en molts punts del nostre territori, però aquests xàfecs en general seran dispersos i ocasionals" , detalla.

Aquest dia baixaran les temperatures a les comunitats cantàbriques, encara que encara se superaran els 30ºC a ciutats com Bilbao i no variaran gaire a la resta del país.

De cara a la setmana que ve, el portaveu preveu que començarà amb el mateix temps, inestable a la meitat nord de la Península, ja que espera pluges i ruixats que en punts del Cantàbric i de l'Alt Ebre que podran ser localment forts.

També podran produir-se aquests xàfecs a l'est de la Península, també a punts de la zona centre, sobretot dimarts, a la major part de la meitat sud.

La incertesa a la previsió augmenta dimecres, segons admet el portaveu, que explica que hi ha diferents escenaris possibles encara que el més probable en el moment actual és que es mantingui la inestabilitat al nord ia l'est de la Península ia les Balears, on seran possibles els xàfecs.

Pel que fa a les temperatures, apunta que pujaran a partir de dimecres fins a superar fins i tot els 34ºC a punts del sud.

De moment, sembla que el cap de setmana que ve també serà plujós i amb descens tèrmic en àmplies zones del país.

Pel que fa a les Canàries, el pronòstic assenyala que aquest cap de setmana predominaran els intervals nuosos, amb possibilitat d'algun xàfec a les illes més muntanyoses i predomini de vents del nord. Les temperatures baixaran a les mitjanies i no variaran gaire a la resta. Durant la setmana que ve bufaran els vents alisis i predominaran els intervals ennuvolats amb possibilitat de ruixats a les illes més muntanyoses sense descartar-los de forma més dispersa a la resta.