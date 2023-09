La Conferència de Degans d'Educació ha repudiat "absolutament" els missatges sexistes i masclistes en un grup de Whastapp de Magisteri a la Universitat de La Rioja , que ha obert un expedient informatiu per aquests fets.

Arxiu - Estudiants abans de començar exàmens - Alberto Ruiz - Europa Press - Arxiu

"Es pot plantejar l'expulsió d'aquests alumnes, ho ha dit el rector de la Universitat de la Rioja. Poden ser expulsats fins a tres anys de la Universitat i que consti als seus expedients aquestes actituds i que, si se'n van a altres universitats, portin aconsegueixo la sanció", ha explicat en declaracions a Europa Press el president de la Conferència de Degans d'Educació, Mariano Rubia Avi.

Els degans d'Educació repudien "absolutament" tot aquest tipus de manifestacions per part dels estudiants , "siguin de Magisteri o no". "Són intolerables els gestos masclistes, les paraules de desagrat. És absolutament intolerable a la Universitat espanyola", ha sentenciat Rubia.

Per això, ha felicitat el rector de la Universitat de la Rioja, Juan Carlos Ayala, perquè "immediatament ha sortit emetent un comunicat" dient que "sancionaran aquestes persones".

Al xat, que ha fet públic Cadena SER de la Rioja, es poden llegir frases com "els hem de partir les calces" o "últimament són molt putes totes". Hi participen gairebé 200 estudiants de primer i segon curs d'aquests estudis, en un xat anomenat 'Novatadas magis primaria'. A més, al mateix grup s'aboquen comentaris homòfobs, en relació amb el vídeo d'un matriculat, en què es diu "Digues-li que no accepten marietes a Magisteri".

"Han estat estudiants de Magisteri com podrien ser d'Enginyeria. El nostre total rebuig a aquest tipus d'actituds. Felicito la Universitat per adoptar mesures urgent, ràpides i secundem aquestes mesures. No ho tolerarem", ha conclòs el president de la Conferència de degans d'educació.

Tot i això, Rubia ha matisat que, per sort, "són mínimes les persones que tenen aquests comportaments i menys en la carrera d'Educació". "Repudiem l'actitud dels estudiants. Han de rebre sancions i són fets que cal perseguir", ha postil·lat.