Els consellers Manel Balcells i Anna Simó en una visita a l'Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet / @EP

Les conselleries de Salut i d'Educació de la Generalitat estendran a tots els instituts catalans durant aquest curs la figura de la infermera referent escolar, i la desplegarà a partir del 2024 de manera progressiva en tres anys a les escoles de primària.

Ho han anunciat aquest divendres a l' Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) , el conseller de Salut, Manel Balcells, i la d'Educació, Anna Simó, en una ampliació del programa 'Salut i Escola', que ara té desplegada aquesta figura de la infermera referent de l'Atenció Primària al 70% dels centres de secundària.

Simó ha subratllat que era necessari fer "un salt" al programa amb aquesta extensió, i Balcells ha afegit que calia millorar i ampliar 'Salut i Escola'.

Balcells ha precisat que aquesta extensió de la infermera referent al 30% d'instituts que no compta amb ella es farà amb les 5 51 professionals actuals , i que la plantilla s'ampliarà a partir de l'any que ve quan es desplega a l'educació primària: ha assenyalat que l'increment en la cobertura per als instituts està pressupostat en 15 milions d'euros i la seva extensió a l'educació primària en 12 milions.

La infermera referent té una dedicació horària presencial de 2,5 hores setmanals, que augmenta a 4 a zones de vulnerabilitat, i els consellers han assenyalat que exerceix de pont entre l'Atenció Primària i els centres educatius, coordina tots els programes, activa recursos i lidera la prevenció i promoció de la salut.

El programa 'Salut i Escola' va tenir durant el curs 2022-2023 més de 18.000 consultes obertes a 10.870 adolescents, i s'han coordinat més de 5.000 activitats d'educació.

Simó i Balcells també han explicat la posada en marxa del projecte Escoles Resilients, un programa de prevenció de la salut mental mitjançant incrementar la resiliència dels adolescents i el seu entorn, i que té com a antecedent un pilot de l'Hospital Sant Joan de Déu amb alumnes, famílies i docents.

En una primera fase d'Escoles Resilients es preveu desenvolupar, a través dels referents de benestar emocional i comunitària, a 138 centres educatius catalans, on s'oferirà la formació a un total de 500 docents que, alhora, realitzaran els tallers de resiliència i habilitats socioemocionals a uns 8.000 o 9.000 alumnes.

PROTESTA SINDICAL

Una vintena de delegats d'Ustec·Stes i CGT Ensenyament s'han concentrat a les portes de l'institut per protestar per la política educativa del departament, i han protestat a l'entrada i la sortida de la titular d'Educació.

Han corejat consignes i han portat pancartes amb els lemes 'No a la privatització', 'Lluitant també estem educant', 'Anna Simó + negociació', 'On és el 6%? i 'Això no és educació, és supervivència'.