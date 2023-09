L'estudi revela que, en la majoria dels casos analitzats (entre el 82% i el 89% dels trets), les parelles tendeixen a ser més similars que diferents, desafiant així la creença popular sobre l'atracció entre oposats. EP

Sovint és possible escoltar que les persones oposades s'atreuen perquè la dificultat d'estar junts els provoca encara més adrenalina per intentar-ho i convèncer-se que sí que són compatibles, però aquesta creença és lluny de la realitat, ja que és molt millor tenir trets a comú, segons mostra un nou estudi de la Universitat de Colorado a Boulder (Estats Units).

L'estudi, publicat la revista 'Nature Human Behavior', confirma el que els estudis individuals han insinuat durant dècades, desafiant el vell adagi que "els oposats s'atreuen".

Així, ha trobat que entre el 82 i el 89% dels trets analitzats (des d'inclinacions polítiques fins a l'edat de la primera relació sexual i els hàbits d'ús de substàncies) les parelles tenien més probabilitats de ser similars. Només en el tres per cent dels trets, i només en una part de la seva anàlisi, els individus tendien a associar-se amb persones que hi eren diferents.

"Les nostres troballes demostren que és més probable que ocells del mateix plomatge s'uneixin", afirma la primera autora Tanya Horwitz, candidata a doctorat al Departament de Psicologia i Neurociència i l'Institut de Genètica del Comportament (IBG).

A més de donar llum sobre forces invisibles que poden donar forma a les relacions humanes, la investigació té implicacions importants per al camp de la investigació genètica.

Per al nou article, els autors van fer una revisió o metanàlisi d'investigacions anteriors i la seva pròpia anàlisi de dades originals. Per a la metanàlisi, van observar 22 trets en 199 estudis que van incloure milions de copes pares home-dona, parelles compromeses, parelles casades o parelles que cohabiten.

A més, van utilitzar un conjunt de dades anomenat UK Biobank per estudiar 133 trets, inclosos molts que poques vegades s'estudien, en gairebé 80.000 parelles de sexes oposats al Regne Unit.

Les parelles del mateix sexe no van ser incloses a la investigació pel fet que els patrons poden diferir significativament, els autors ara els estan explorant per separat.

En totes dues anàlisis, trets com les actituds polítiques i religioses, el nivell d'educació i certes mesures de coeficient intel·lectual van mostrar correlacions particularment altes. Per exemple, en una escala en què zero significa que no hi ha correlació i un vol dir que les parelles sempre comparteixen el tret, la correlació per als valors polítics va ser de 0,58.

Els trets relacionats amb l'ús de substàncies també van mostrar altes correlacions: els fumadors empedreïts, els bevedors empedreïts i els abstemis tendien fortament a associar-se amb aquells amb hàbits similars.

Mentrestant, trets com l'alçada i el pes, les condicions mèdiques i els trets de personalitat van mostrar correlacions molt més baixes, però encara positives. Per exemple, la correlació per al neurotocisme va ser de 0,11. Per a alguns trets, com l'extroversió, no hi va haver gaire correlació.

"La gent té totes aquestes teories que els extravertits són com els introvertits o els extravertits com altres extravertits, però el quit de la qüestió és que és com llançar una moneda a l'aire: els extravertits tenen la mateixa probabilitat d'acabar amb extravertits que amb introvertits", explica Horwitz.

A la metanàlisi, els investigadors no van trobar "cap evidència convincent" sobre cap tret que atregui els oposats. A la mostra del Biobanc del Regne Unit, van trobar un grapat de trets en què semblava haver-hi una correlació negativa, encara que petita. Entre ells s'inclouen el cronotip (si algú és una "alondra matinera" o un "mussol nocturn"), la tendència a preocupar-se i la dificultat auditiva.

El tret en què les parelles tenien més probabilitats de ser semblants era l'any de naixement. Però fins i tot trets poc estudiats, com quantes parelles sexuals havia tingut una persona o si havia estat alletat quan era petit, van mostrar certa correlació.

"Aquestes troballes suggereixen que fins i tot en situacions en què sentim que tenim una opció sobre les nostres relacions, hi pot haver mecanismes darrere d'escena dels que no som plenament conscients", assegura Horwitz.

Els autors assenyalen que les parelles comparteixen trets per diverses raons: algunes creixen a la mateixa zona. Alguns se senten atrets per persones semblants a ells i alguns s'assemblen més com més temps passen junts.

Per exemple, explica Horwitz, si les persones baixes tenen més probabilitats de produir descendència amb persones baixes i persones altes amb persones altes, hi podria haver més persones als extrems d'estatura a la propera generació. Passa el mateix amb els trets psiquiàtrics, mèdics o d'un altre tipus. També hi podria haver implicacions socials.

Alguns petits estudis previs han suggerit que cada vegada és més probable que les persones als Estats Units s'uneixin amb persones amb antecedents educatius similars, una tendència que, segons teoritzen alguns, podria ampliar la bretxa socioeconòmica.

"Esperem que la gent pugui utilitzar aquestes dades per fer les seves pròpies anàlisis i aprendre més sobre com i per què les persones acaben en les relacions que tenen", conclou.