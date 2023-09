Es tracta d'una organització destinada a defensar els drets dels castellanoparlants al Principat d'Andorra. EP

Un grup de ciutadans andorrans té previst reunir-se el proper 29 de setembre a Ordino per establir Convivència Cívica Andorrana, una nova entitat que es dedicarà a la promoció i defensa dels drets dels castellanoparlants al Principat d'Andorra.

La iniciativa cerca representar i salvaguardar els interessos dels qui utilitzen el castellà com a llengua principal en un país on el català és l'idioma oficial. La creació d'aquesta organització sorgeix com a resposta a la necessitat de garantir que els drets lingüístics i culturals d'aquesta comunitat siguin respectats i protegits.

Convivència Cívica Andorrana aspira a treballar en col·laboració amb altres organitzacions i entitats afins per promoure la diversitat lingüística i cultural a Andorra, fomentant un ambient inclusiu on tots els ciutadans es puguin expressar en la llengua de la seva elecció sense discriminació.

Des de la seva fundació, l'entitat busca establir llaços fraternals amb organitzacions similars que operen a altres regions amb l'objectiu de compartir experiències i estratègies per a la defensa dels drets lingüístics i culturals de les minories en contextos multilingües.