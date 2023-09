Foto: @EP

La primerenca deserció dels estudis constitueix una de les principals inquietuds en l'àmbit de l'educació superior en línia, especialment durant el primer any de la carrera. Un equip interdisciplinari d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha creat un sistema innovador basat en algorismes d'intel·ligència artificial que permet identificar diàriament els estudiants que corren el risc de suspendre i, a més, té la capacitat d'intervenir de manera automàtica i primerenca mitjançant missatges personalitzats per tal de revertir la situació.

D'acord amb els investigadors, aquesta monitorització constant contribueix a reduir el lapse de temps entre els primers senyals de risc i la intervenció del sistema, amb l'objectiu de prevenir la deserció estudiantil a l'assignatura.

La tecnologia va ser sotmesa a una prova pilot que va involucrar 581 estudiants inscrits en una matèria del primer semestre dins de diversos programes d'estudis en Economia i Empresa de la UOC. Com a resultat daquesta prova, es va observar una disminució significativa en la taxa dabandonament de lassignatura i un augment notable en la participació dels estudiants al llarg del semestre.

La investigació està liderada per David Bañeres , del grup Systems, Software and Models Research Lab ( SOM Research Lab ), de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ), que coordina un equip multidisciplinari en què participen Ana Elena Guerrero , investigadora principal del grup Technology - Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING), i M. Elena Rodríguez González , també membre de TEKING, ambdues professores dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i Pau Cortadas , investigador i professor dels Estudis d'Economia i Empresa.

Aquest projecte de recerca a elearning (aprenentatge virtual) té l'acompanyament de l' eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, el centre que treballa per la innovació i la transformació educativa digital.



MILLORES EN LA PREDICCIÓ PER AL SISTEMA LIS

Aquests resultats prometedors s'han aconseguit gràcies al desenvolupament d'un nou model predictiu, anomenat Profiled Dropout At Risk (PDAR) , que s'ha incorporat al Learning Intelligent System (LIS), un sistema de predicció d'estudiants en risc de suspendre desenvolupat per aquest equip d'investigadors i que s'està testant amb bons resultats a diferents proves pilot amb estudiants de la UOC des del 2019.

Fins ara, el sistema LIS únicament tenia un model de predicció de realització del curs basat en dades històriques de les assignatures -recollides al DataMart de la Unitat d'Avaluació de Projectes Institucionals de la UOC- i als resultats de les proves d'avaluació contínua del curs en marxa. Així, després de cada activitat el sistema LIS prediu la nota mínima que l'alumne hauria d'obtenir a la prova següent per aprovar l'assignatura i assigna un nivell de risc de suspendre que es mostra a l'espai personal de l'alumne mitjançant una representació en forma de semàfor. En cas de detectar un alt nivell de risc, el sistema activa els mecanismes d'intervenció corresponents en forma de missatges als alumnes. Aquesta predicció , encara que és molt útil a l'estudiant, té deficiències, principalment perquè limita el seguiment a certs punts de control després de cada activitat (solen ser tres o quatre cada semestre), per la qual cosa la intervenció associada pot arribar tard . quan l?estudiant ja ha abandonat el curs", explica David Bañeres .

En canvi, el nou model PDAR aporta una millora substancial del seguiment, ja que, a partir de dades del perfil dels estudiants, el rendiment dins del curs i els clics i altres accions diàries al campus en línia de la UOC, genera una predicció diària del risc d'abandó de l'assignatura . “El model avalua si el grau d‟implicació diària de l‟estudiant s‟adequa a la mitjana dins de l‟assignatura. És a dir, aquesta avaluació es fa depenent de cada assignatura i de cada activitat ”, detalla l'investigador.

EVITAR ELS FALSOS POSITIUS

Un dels reptes del nou model ha estat evitar els falsos positius, persones que el sistema assenyala com a risc sense ser-ho. Aquest error passa principalment amb estudiants que no sempre estan actius a l'entorn virtual d'aprenentatge. Així, el nou model també contempla una finestra temporal que es calcula automàticament segons el curs, tipus i dificultat de l'activitat.

És a dir, per confirmar que un alumne realment es troba en risc d'abandonament i activar els mecanismes d'intervenció corresponents, ha de romandre en la categoria de risc d'abandonament durant un nombre consecutiu de dies determinat per a cada activitat . En cas d'estar en un nivell de risc d'abandonament alt, es genera un missatge d'intervenció automàtica a l'estudiant.

UN SISTEMA QUE ES POT ADAPTAR A QUALSEVOL ESCOLA ONLINE



Un avantatge important del sistema LIS és que no depèn d'una tecnologia de gestió de l'aprenentatge determinada i, per tant, es pot utilitzar en qualsevol entorn, sempre que hi hagi dades històriques acadèmiques d'estudiants . "Això vol dir que, encara que actualment la UOC estigui en transició cap a un nou campus basat en una altra tecnologia, com Canvas , el sistema es podrà utilitzar igualment adquirint les dades de la font d'informació corresponent", explica Bañeres. Com a exemple, actualment l'equip d'investigadors treballa en un projecte de personalització de l'ensenyament per a l'Oficina Europea de Patents , en què el sistema LIS s'utilitzarà per fer el seguiment dels estudiants dins de la plataforma d'ensenyament, basada en Moodle.

A més, LIS es pot configurar específicament per a cada assignatura adaptant-se a les activitats que en formen part i entrenant els models de predicció necessaris amb dades d'estudiants anteriors que han passat per l'assignatura.