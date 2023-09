A més, anuncia l'activació d'un dispositiu d'ajuda humanitària i detalla les mesures preses per assistir els espanyols a la zona afectada. EP

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha afirmat aquest diumenge que segueixen sense constar ciutadans espanyols morts o ferits al terratrèmol del Marroc de dissabte, després d'haver contactat amb "tots els espanyols" inscrits a el registre consultar, així com amb comissaries i hospitals.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha explicat que de matinada el Marroc ha sol·licitat oficialment ajuda humanitària a Espanya, i que ell ha contactat amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, activar el dispositiu.

El dispositiu compta amb equips de salvament i rescat, "perquè és el que és urgent per trobar el nombre més gran de persones amb vida", i compta tant amb mitjans humans com materials.

Ha indicat que els espanyols que es troben a la zona afectada poden acudir a l'Institut Cervantes de Marràqueix, que aquesta nit ha acollit diversos espanyols que han pernoctat fins que se'ls ha trobat una plaça hotelera.

AVIONS AMB MÉS CAPACITAT



Ha explicat que des del Govern han contactat amb les aerolínies Iberia i Binter sobre la "possibilitat que els propers avions que arribin siguin avions amb més capacitat de la prevista per poder traslladar a tots" els residents a la península i les Canàries.

Ha assegurat que "no hi ha problema" per als turistes amb passaport espanyol que ara mateix vulguin tornar del Marroc amb avió perquè els vols comercials segueixen volant i l'espai aeri està obert, i no està previst que es tanquin ni es cancel·lin els vols comercials.

I en preguntar-li per la cimera del G20 i per si creu que Rússia és un actor massa rellevant per rebre crítiques internacionals, ha respost que la guerra a Ucraïna és "una agressió il·legal, injusta i injustificada de Rússia a Ucraïna" i que la declaració final de la cimera suposa, ha dit, un pas endavant cap a la pau.

Ha defensat que la declaració fa referència a la integritat territorial, a la sobirania ia principis del dret internacional, per això considera que actualment "Rússia es troba diplomàticament encara més aïllada del que ha estat des de l'inici d'aquesta agressió".