L'ofrena floral a Rafael Casanova del 2021. Foto: Ay. de Barcelona

Per què se celebra la Diada? Què significa? Ha canviat amb el pas del temps? Preguntes com aquestes poden assaltar la ment tant de catalans com persones procedents d'altres punts del món. L'11 de Setembre és, des de fa molts anys, una data assenyalada i un dia que n'ha anat guanyant (i variant) el significat.

En origen, la data serveix per recordar i commemorar una derrota militar, en concret la caiguda de Barcelona el dia 11 de setembre del 1714 en mans de les tropes borbòniques (comanades pel duc de Berwick) en un dels episodis de la Guerra de Successió espanyola (que acabaria al juliol de l'any següent) . La capital de Catalunya, doncs, va veure com irrompien les tropes enemigues després de 14 mesos de lloc.

La derrota va tenir conseqüències per a Catalunya; amb la promulgació dels Decrets de Nova Planta (en el cas de Catalunya va ser el 1716), es van abolir les Corts i el Consell de Cent, l'idioma oficial va deixar de ser el català i es va substituir pel castellà i es va substituir el virrei per un capità general, es van prohibir els somatents (milícies populars armades).

NAIXEMENT, EVOLUCIÓ I ACTUALITAT

Amb la història als llibres, la commemoració dels esdeveniments de 1714 va tenir els seus inicis a finals del segle XIX i es va caracteritzar pel seu enfocament cultural i nostàlgic. La primera celebració commemorativa va consistir en una missa que va tenir lloc l'11 de setembre de 1886 a l'església de Santa Maria del Mar. Aquesta cerimònia va ser convocada per Jaume Collell, un destacat eclesiàstic, periodista, poeta i escriptor que ocupava el càrrec de canonge a la seu de Vic.

La missa es va dur a terme sense un sermó, ja que les autoritats ho havien prohibit, i aquest aspecte va ser objecte de crítiques per part dels republicans a causa de la seva naturalesa religiosa. Entre els assistents destacats en aquest esdeveniment commemoratiu de l'època del catalanisme hi havia figures com el dramaturg Àngel Guimerà i el polític Valentí Almirall.

El 1888, durant l'Exposició Universal a Barcelona, es va erigir una estàtua en honor a Rafael Casanova al costat de l'Arc de Triomf. Aquesta estàtua es va convertir en un símbol central per a diverses manifestacions reivindicatives. Tan sols un any després, el 1889, va tenir lloc una protesta en resposta a la promulgació de la reforma del Codi civil espanyol, que amenaçava el dret civil català. El 1891, l'entitat Foment Catalanista, afiliada a Unió Catalanista, va organitzar la tradicional vigília en homenatge als màrtirs del 1714 a Barcelona. Aviat, altres municipis i ciutats es van unir a aquesta commemoració, fent esdeveniments com misses, conferències, discursos, representacions teatrals, cançons i lectures de poemes. A partir del 1894, s'hi va afegir una processó que portava ofrenes florals fins a l'estàtua de Rafael Casanova.

No va passar gaire temps abans que es produïssin els primers enfrontaments. En 1896, el diari El Regionalista va ser segrestat a causa de la seva edició especial sobre la Diada. A l'ofrena de 1901 davant del monument de Rafael Casanova, es van realitzar detencions després d'enfrontaments amb lerrouxistes que intentaven boicotejar l'esdeveniment. El 15 de setembre, una manifestació de protesta per aquestes detencions va reunir unes 12.000 persones i va canviar la naturalesa de la commemoració cap a una reivindicació política.

Una imatge de la Diada de 1914. Foto: Viquipèdia

L'arribada del cop d'estat i la dictadura de Primo de Rivera van suprimir la celebració del tot i el franquisme la va portar a la clandestinitat, atès que la commemoració va ser prohibida i el monument a Rafael Casanova va ser retirat. Tot i que als anys quaranta es van fer algunes accions propagandístiques, sobretot per part del Front Nacional de Catalunya (FNC), no va ser fins l'any 1964 que es va constituir una comissió per commemorar la Diada.

El Comitè de l'Onze de Setembre es va crear per celebrar el 250è aniversari dels fets del 1714 i va aconseguir reunir unes 3.000 persones a Barcelona malgrat l'oposició del Govern Civil, que va detenir set persones i va imposar multes.

La primera celebració legal de la Diada després de la dictadura va tenir lloc l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat, en un esdeveniment massiu convocat per l'Assemblea de Catalunya, que representava els partits i sindicats catalans. L'any següent, a Barcelona, es va dur a terme la primera manifestació, que va reunir un milió de persones sota el lema Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, generant efectes polítics immediats. El 29 de setembre es va restaurar la Generalitat i el 15 d'octubre es va aprovar la llei d'amnistia política. El 1979, es va ratificar el nou Estatut.

Foto: Viquipèdia

Va ser en 1980 quan l'11-S va ser oficialment proclamada com a Diada Nacional . Els esdeveniments oficials consistien en la tradicional ofrena floral en honor a l'estàtua de Rafael Casanova, que s'havia recuperat, juntament amb una recepció pública per part de les institucions.



En els darrers anys, les manifestacions multitudinàries han coincidit amb l'auge del moviment independentista. Aquest fet ha provocat que des d'alguns partits polítics, associacions i part de la societat es consideri que la Diada ha deixat de ser un dia de tots els catalans per convertir-se en una jornada només per a una part.