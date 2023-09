Adolescent amb un mòbil / @EP

Save The Children ha advertit que algunes de les causes que es troben darrere de l'increment en més d'un 100% de les agressions sexuals comeses per menors d'edat a Espanya són l'accés a una "pornografia" que mostra "situacions de violència" i la manca d'educació afectiu sexual.

"Una de les causes darrere de l´augment de les agressions sexuals entre adolescents és l´accés a una pornografia que representa situacions de violència i de desigualtat", ha apuntat la directora d´Incidència Social i Política de Save the Children, Catalina Perazzo.

La Memòria de la Fiscalia General de l'Estat (FGE) revelava aquest dijous que s'ha produït un "alarmant" increment del 116% de les agressions sexuals perpetrades per menors a Espanya a l'últim lustre, entre l'any 2017, quan es van registrar 451 causes , i 2022, quan hi va haver 974.

Tot i que des de Save The Children consideren que cal dur a terme "una investigació més detallada" sobre les causes d'aquest augment, ho atribueix al "consum de pornografia" així com a la "manca d'educació afectiu sexual".

En tot cas, l'ONG d'infància també assenyala que es pot deure al fet que hi ha "una detecció més gran" per part dels professionals i una major "conscienciació" de les adolescents en les seves relacions. D'aquesta manera, segons Perazzo, la violència "es detecta o s'atura abans".

Segons les dades de Save The Children, 7 de cada 10 adolescents tenen accés a la ponografia i un 30% assegura que és l?única font d?educació afectiu sexual que tenen. "Per sort --apunta Perazzo-- ells mateixos s'adonen que necessiten un altre tipus d'informació i gairebé el 50% així ho demana".