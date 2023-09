Foto: Europa Press

Aquest dimarts 12 de setembre és la data en què els alumnes de Batxillerat i Formació Professional (FP) de Catalunya han tornat a les aules. D'aquesta manera, després de l'inici del curs escolar dels cursos d'Infantil, Primària i Secundària dimecres 6 passat, l'única modalitat formativa que falta per posar-se en marxa són les universitats.

Segons les dades que va facilitar Educació fa uns dies, la FP és l?única modalitat que guanya alumnes, ja que el Batxillerat els perd. Pel que fa a la bàsica (és a dir, per a majors de 15 anys), es passa dels 984 del curs passat als 1.710 del que s'acaba de posar en marxa.

Si s'amplia el focus i s'observen totes les possibilitats que dóna la FP, la pujada és de gairebé 8.300 estudiants, ja que el curs passat hi havia 143.747 alumnes, mentre que en el que comença, el total és superior als 152.000 ) .

SENSE EL CANVI EN L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

El curs, doncs, es posa en marxa i tots els estudiants del segon curs de Batxillerat que vulguin accedir a la universitat saben que aquest curs es manté la modalitat de la prova que ha estat vigent en els darrers cursos.

La decisió s'ha pres perquè, atès que el Govern espanyol està en funcions, no s'ha volgut implementar aquest canvi, que modifica aquesta prova, decisiva per al futur escolar de milers de joves.

NOVETATS

Entre les novetats del curs, es posarà en marxa la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional als centres educatius, amb 3.400 referents a tot Catalunya; i es fusionaran en un dels protocols de violència masclista, LGTBI, assetjament, ciberassetjament i odi i discriminació, de manera que se simplifiqui i faciliti la detecció de les violències.



Aquest any entra en funcionament el Registre de Violències contra l'Alumnat (REVA), que "permetrà millorar la traçabilitat al departament"; es redueixen per segon any consecutiu les ràtios a l'etapa infantil, compartint amb els ajuntaments les dades sobre abandó escolar.



També es desplegaran mesures de compensació en competències bàsiques per millorar la comprensió lectora i les matemàtiques; 50 centres començaran el Pla pilot de millora de les biblioteques escolars i ampliaran el pressupost per a l'escola inclusiva en 25 milions d'euros.