Foto: Europa Press

Aprofitar una catàstrofe humanitària per estafar. Aquest és l'últim estafa que circula per WhatsApp i que, per sort, està intentant ser neutralitzat per usuaris d'aquesta xarxa social.

Pujaran unes fotos del terratrèmol del Marroc per WhatsApp. L'arxiu es diu Ondas Sísmicas CARD, no les obris ni vegis, t'hacker el telèfon en 10 segons i no es pot aturar de cap manera. Passa-li la dada als teus familiars i amics. NO L'OBRIN, diu el missatge amb què s'està intentant evitar que hi hagi víctimes.

El fitxer en qüestió infecta el dispositiu que l'obri en qüestió de segons i, segons expliquen, utilitza una tecnologia que evita que pugui ser detingut.