El judici ha arrencat aquest dimarts 12 i s'allargarà fins divendres 15. Foto: Europa Press

L' extennista Arantxa Sánchez Vicario ha assegurat que el seu llavors marit Josep Santacana va ser el responsable de gestionar el seu patrimoni des del 2009, en el judici contra tots dos per suposat alçament de béns que aquest dimarts 12 de setembre ha començat al Jutjat Penal 25 de Barcelona.

Visiblement nerviosa (ha plorat durant la declaració i ha demanat aigua) afronta una petició fiscal de quatre anys de presó per amagar presumptament el seu patrimoni a través d'un testaferro per evitar pagar al Banc de Luxemburg un deute de 7,5 milions d'euros, i el ministeri públic demana la mateixa pena per a Santacana.

Al principi estava previst que l'acusada prestés declaració el dia 15, però ha sol·licitat poder avançar-la, per la qual cosa la jutgessa li ha permès intervenir aquest dimarts.

També li ha concedit absentar-se de la sala de vistes fins aquell dia per exercir el dret a dir l'última paraula abans que quedi vist per a sentència el judici, que se celebra fins divendres 15.

LI VA CEDIR ELS SEUS PODERS



"Jo no sabia gestionar. Jo em dedicava a jugar a tennis. Sempre m'he fiat de les persones que tenia al voltant, en aquell moment, el meu marit que estava al meu costat", ha declarat Sánchez Vicario, que ha explicat que, en un principi, era el seu pare qui gestionava els seus diners, però posteriorment va cedir els seus poders a Santacana.

"M'he equivocat i per això sóc aquí", ha afegit, després de precisar que només té estudis de Batxillerat i que, fins al 2009, moment en què Santacana assumeix el control dels comptes, havia acumulat un patrimoni de més de 20 milions de dòlars gràcies a la carrera esportiva.

"ESFORÇ ESTRATÈSFÈRIC" PER PAGAR



L'extennista ha assegurat que el seu exmarit mai no el va informar d'aquestes gestions i que ara està fent un "esforç estratosfèric" per pagar al banc el que li deu.

Fins i tot ha destinat fins a 600.000 euros procedents dels premis que li corresponen com a medallista olímpica.

Actualment viu a Miami (Estats Units), fa classes de tennis i, amb ajuda dels seus amics, intenta completar aquest pagament. L'extennista ha dit que ja ha pagat 1,9 milions d'euros al Banc de Luxemburg.