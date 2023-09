Un policia de l'1-O denuncia el petó "sobtat i no consentit" d'una dona durant el dispositiu contra el referèndum el 2017 / SUP

Un agent de la Policia Nacional ha presentat una denúncia pel petó a la boca "sobtat i no consentit" que una dona li va clavar durant el dispositiu contra el referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017, perquè considera que pot ser constitutiu d'un delicte contra la llibertat sexual.

"La meva reacció, a més de fàstic, va ser de contenció per l'extrema violència", assenyala en relatar que va ser insultat per la dona i després, en adonar-se ella que hi havia càmeres de mitjans de comunicació, va decidir agafar-lo amb les dues mans, "immobilitzant-lo" per clavar-li un petó a la boca.

L'escrit s'ha presentat amb data d'11 de setembre davant el Jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona per un agent de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), els coneguts com a 'antidisturbis', que van ser desplegats a Barcelona l'octubre del 2017 per a complir el mandat judicial d'impedir el referèndum independentista.

L'agent reclama que la dona sigui identificada, per això ofereix una imatge i un enllaç a un vídeo publicat en un canal de Youtube on s'aprecia el petó, així com que s'imposi la mesura cautelar d'allunyament de mil metres respecte al denunciant i la prohibició de comunicació amb aquest per qualsevol mitjà per protegir la víctima, és a dir, el policia.

PROTESTA DESPRÉS DE INTERVENIR LES URNES

Els fets van passar al carrer Via Augusta davant dels Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament, usat com a col·legi electoral, com es pot observar en un vídeo que s'adjunta a la demanda que demana identificar la manifestant que, en un moment determinat, fa un petó al policia, aprofitant que tenia aixecada la visera de protecció del seu casc.

"Una persona desconeguda de manera sorprenent, inopinada, sobtada i no consentida", narra l'agent de la Policia Nacional, "em fa un petó a la boca, constitutiu d'un delicte contra la llibertat sexual de l'article 181 i següents del Codi Penal" .

El policia, un dels 45 agents processats per l'actuació per frenar l'1-O, afegeix que el petó el va rebre quan els membres de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat "acabaven d'intervenir les urnes electorals i mentre s'iniciava el replegament dels funcionaris actuants entre crits, insults, agressions i vexacions".

M'INSULTA I M'AGARRA AMB LES DUES MANS

"Una senyora d'uns 60 anys s'acosta a mi, m'insulta, i en observar que una càmera estava propera a tots dos, m'agafa amb les dues mans del coll i del casc antiavalots que portava a l'anar d'uniforme, immobilitzant-me sorprenentment, i acostant-me cap a la seva, per posteriorment besar la meva boca amb la seva", explica el policia de la UIP.

L'escrit judicial subratlla l'ambient d'"extrema violència ambiental" i l'"ànim libidinós", i adverteix que una reacció del policia podria haver desencadenat en un increment de la tensió. "La meva reacció, a més de fàstic, va ser de contenció davant l'extrema violència que vivíem a cada col·legi", continua.

"A l'agafar-me de la part baixa del casc, no em puc desfer ni impedir que doblego la meva esquena, tot això en intentar evitar tenir una resposta brusca a l'abús que pogués desencadenar una situació de risc encara més gran per a la integritat dels actuants de la qual ja estàvem suportant", afegeix el policia nacional.

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha donat suport jurídicament a la denúncia d'aquest agent i ha instat els poders públics que posin a disposició d'aquest policia totes les eines i garanties de l'Estat de dret.

"Seguim amb un procediment judicial on 45 policies van ser imputats, mentre nosaltres rebem pedrades, vexacions, agressions físiques i fins i tot agressions sexuals com aquest cas", ha denunciat el SUP.