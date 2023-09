La víctima de La Manada es troba "intranquil·la", "disgustada" i "apenada" després de conèixer que el Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) ha rebaixat en un any la pena a un dels seus agressors en aplicació de la llei de ' només sí que és sí', segons ha explicat la seva advocada Teresa Hermida.

Arxiu - Palau de la Justícia de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Arxiu

La lletrada ha detallat que ha parlat amb el seu client abans que s'assabentés d'aquesta informació per la premsa i li ha recomanat no encendre la televisió ni escoltar la ràdio ja que "pateix moltíssim" quan veu les imatges dels seus agressors a la pantalla.

"Ella està afligida, intranquil·la, disgustada i decebuda per com hem arribat a aquesta situació amb l'aplicació de la llei del 'només sí que és sí', quan al seu dia es va tractar de reforçar els drets de les víctimes i ara ella diu que es reforça el dret del seu agressor", ha declarat l?advocada de la víctima.

Així mateix, ha sostingut que no està conforme amb la resolució adoptada pel TSJN --de la qual se n'ha assabentat per la premsa sense rebre cap notificació-- i ha recordat que hi ha hagut un vot particular en què advoca per desestimar la revisió de condemna.

"Aquest vot particular acull tot el que manifestem a l'hora d'oposar-se a aquesta concessió de rebaixa de la pena que s'havia proposat" a l'agressor (Ángel Boza).

En aquest sentit, la lletrada ha avançat que recorreran la resolució. "Ho tenim molt clar", ha postil·lat.

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) ha rebaixat en un any -de 15 a 14 anys- la pena de presó imposada pel Tribunal Suprem a un dels cinc condemnats de la Manada per la violació grupal dels Sanfermines del 2016 a aplicació de la Llei Orgànica 10/2022, de Garantia Integral de la Llibertat Sexual (llei de 'només sí que és sí).

La Sala Civil i Penal del TSJN sosté que la condemna s'ha de reduir ja que el mateix Tribunal Suprem va assenyalar en la seva sentència que imposava una condemna de 15 anys, "pròxima" o "propera" al mínim legal, uns mínims que la citada llei va rebaixar "sensiblement", segons ha informat el TSJN.