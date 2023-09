Les dues formacions van estar dialogant fins que, el 6 de febrer passat, els socialistes van registrar en solitari una proposta de reforma. Només una setmana més tard esclatava el cas Mediador , presumptament liderada per l'exdiputat del PSOE Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni , i que incloïa serveis de prostitució.

Per a la Plataforma Prostitutes aquestes és la principal raó per la qual la llei socialista per abolir aquesta pràctica està aturada. "No s'atreveixen a parlar de treball sexual al Congrés després d'això del 'Tito Berni'", van explicar, considerant que el partit té "un discurs hipòcrita. Pel dia diuen una cosa ia la nit en fan una altra", apunta.

Mentrestant, les feministes critiquen que, mentre que per a altres lleis s'hagi sol·licitat el procediment d'urgència (que redueix a la meitat els terminis de tramitació), per a aquesta no s'ha demanat tot i que servirà "per posar fre a una de les formes de violència contra les dones més abjectes". L'Aliança contra l'esborrat de les dones ha explicat que això és conseqüència que “les dones han passat a un segon pla en aquesta legislatura”.