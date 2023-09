Foto: Mercadona

Mercadona se suma al Dia Mundial de la Xocolata, que se celebra aquest dimecres 13 de setembre, amb una gran aposta per al paladar dels amants de la xocolata amb llet: la xocolata Classic Hacendado.

Entre els atributs d’aquesta xocolata, destaquen el seu gust suau amb un toc d'avellana i la seva textura cremosa en boca. És ideal per consumir-la sola en preses i en qualsevol moment del dia, o bé com a ingredient en esmorzars i berenars, acompanyada de pa, galetes, fruita seca, iogurt, etc. La xocolata Classic Hacendado també és una bona opció per prendre després dels àpats o juntament amb el cafè.

MÀXIMA QUALITAT AL MILLOR PREU

El 1993 Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d'observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment. Durant tots aquests anys, no ha deixat d'apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals s'enfronten diàriament tots els departaments de la cadena i l’impuls de la qual representa una oportunitat clara per poder continuar oferint als clients productes diferencials.

Tot això es du a terme a través d'una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible.