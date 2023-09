Cupó de l'ONCE

Aquest matí ha tingut lloc l’acte de presentació del cupó que l’ONCE dedicarà el proper 19 de setembre al Castanyer de Can Cuch, dintre de la sèrie ‘Abraça el teu arbre’. Cinc milions de cupons difondran la imatge d’aquest arbre monumental, el més gruixut de tot Catalunya, ubicat al terme municipal de Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental.

Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, ha lliurat a Josep Cuch, alcalde de Cànoves i Samalús, una imatge emmarcada d’aquest cupó. Han participat a l’acte Rebeca García, directora de l’ONCE a Granollers i un grup d’11 persones cegues i amb discapacitat visual greu.

El Castanyer de Can Cuch o Castanyer Gros de la Casa del Bosc (Castanea sativa) és un arbre monumental situat a l'indret de la Baga d'en Cuc en el terme municipal de Cànoves i Samalús. És l'arbre més gruixut de tot Catalunya (12 metres de diàmetre). És considerat per la Generalitat de Catalunya com a Arbre Monumental.

El Castanyer de Can Cuch és un dels símbols més representatius del Parc Natural del Montseny, està situat a la cara sud del massís. Es localitza a la vall de la riera de Vallfornès, tributària del riu Mogent, la capçalera del qual s'inicia al sector meridional de la Calma (un dels llocs més feréstecs del Montseny), dins la finca de Can Cuc.

A Catalunya formaran part d’aquesta sèrie monogràfica l’arbre de la Plaça d’Arbúcies (Girona), Xop Gros del Moló Vell a Bellpuig-Urgell (Lleida) i Lo Parot a Horta de Sant Joan (Tarragona).

El Grup Social ONCE està compromès amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. El 2023 continua amb la seva aposta per la sostenibilitat, el medi ambient i la conservació de l'entorn mostrant a la ciutadania, a través del cupó, aquells arbres de cada província que són especials per algun motiu: per la seva longevitat, per ser únics al seu entorn natural, per la seva bellesa, per ser simbòlic per a aquest territori, per formar part d'alguna manera de la seva història o de la seva literatura, perquè està integrat en rutes accessibles, etc.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.

Totes les loteries de l'ONCE formen una oferta de joc responsable, segur i social que permet a l'Organització complir els seus objectius: fer una àmplia tasca social i solidària destinant tots els ingressos a millorar la qualitat de vida de les persones cegues i/o amb una altra discapacitat; i una gestió segura i responsable perquè l'ONCE es preocupa de garantir la protecció del conjunt de consumidors, des del disseny dels productes fins a la seva comercialització.

Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels més de 19.000 agents venedors de l’Organització, 2.400 d’ells a Catalunya. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es, i en establiments col·laboradors autoritzats.