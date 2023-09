Dues dones víctimes de violència domèstica i de gènere per part d'un mateix home de Sevilla han alertat que aquest, condemnat a presó per aquests fets, ha acudit al Registre Civil i s'ha inscrit com a dona en virtut de la llei vigent per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i garantia dels drets LGTBI, sol·licitant després ser indultat de les seves penes de presó en considerar-se una persona "nova". Davant d'aquesta situació, han expressat la seva "indignació" per un "frau" destinat a "evadir la presó".

Audiència Provincial de Sevilla - GOOGLE MAPS

Gràcies als termes publicats per ABC sobre l'assumpte, una de les víctimes ha relatat que el 2017 va entaular una relació amb aquest home de professió vigilant de seguretat i identificat com a Antonio Luis BR i després d'uns "cinc mesos", l'esmentat home hauria començat a imposar-li "prohibicions i restriccions", que després van derivar en "amenaces i agressions verbals i físiques de totes les formes possibles", fins i tot "pallisses", perquè "no volia que veiés cap noi" de les seves amistats. És més, fins i tot va descobrir que una altra dona relacionada amb aquest home havia patit les mateixes situacions.

Aquesta altra víctima, Patricia, ha exposat del seu costat que Antonio Luis BR la sotmetia a "maltractament físic i verbal", avisant que no es tracta d'"un simple maltractador", sinó "un psicòpata" en tota regla. "Des d'agafades a tenir-me tancada al seu pis quatre hores de genolls mentre ell s'autolesionava", ha detallat, assenyalant el "pànic" que sentia i que l'encartat va passar "vuit mesos a la presó preventiva" per incomplir una ordre d'allunyament que li havia estat imposada respecte a ella.

DENÚNCIA CONJUNTA



Patricia ha narrat que posteriorment va saber que Antonio Luis BR havia tingut una parella anterior, en aquest cas la víctima ja esmentada, entrant totes dues en contacte i decidint totes dues "denunciar" aquest home atesos els maltractaments d'aquest home respecte d'elles.

En aquest sentit, el juliol de 2019, el Jutjat Penal número set de Sevilla condemnava aquest home per violència domèstica i de gènere, maltractament habitual, un delicte de violència domèstica i de gènere, lesions i maltractament; un delicte de violència domèstica i de gènere i coaccions i un delicte de trencament de mesura cautelar, amb l'eximent incompleta d'anomalia o alteració psíquica.

Ja al març de 2022, el Jutjat Penal número dos el va condemnar a més a quatre anys de presó i diferents multes per un delicte de maltractaments físics i psíquics habituals amb l'atenuant d'alteració psíquica, sis delictes de maltractaments físics, un delicte de coaccions a l'àmbit familiar, un delicte de danys, un delicte lleu de danys i un delicte més de trencament de mesura cautelar.

Posteriorment, a l'octubre del 2022, la Secció Quarta de l'Audiència de Sevilla va estimar parcialment el seu recurs d'apel·lació contra aquesta darrera condemna, i va reduir les penes de presó a tres anys i quatre mesos.

GIR AL CAS



Ara, com ha avançat ABC i han explicat dues víctimes d'aquest home, l'advocada de les dues dones, María José Atoche, els ha comunicat que Antonio Luis BR va acudir el mes de juliol passat al Registre Civil, formalitzant la seva inscripció "com a dona, sense cap estudi previ que acrediti que se senti així", gràcies a la recent Llei estatal 4/2023 per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.

A continuació, com han indicat totes dues, el condemnat ha sol·licitat al Govern central el seu indult al·legant "que es considera una persona nova com a dona i ha comprès el mal que ha fet".

Davant d'això, les dues víctimes han mostrat la seva "indignació" perquè el condemnat "en cap moment ha donat indicis que se senti així", sinó que per contra, és una persona "homòfoba i sexista". "És incongruent dir que se sent dona. No es penedeix de res i ho fa com a últim cartutx per intentar evadir la presó", han manifestat, considerant "surrealista" el gir donat pel cas.

QUE ENTRE A PRESÓ



Això, quan com explica la primera víctima, ella estava desitjant que el condemnat "entrés a la presó" després de tants anys de procediment judicial, avisant que concedir-li l'indult suposaria donar-li "carta blanca" per delinquir en els mateixos termes pels quals ha estat condemnat.

La seva advocada, a més, avisa que el condemnat esmentat podria estar incorrent en "un clar frau de llei", atesa la seva "utilització torticera d'una norma jurídica".