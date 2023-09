El jutge d'Instrucció número 54 de Madrid, en funcions de guàrdia de detinguts, ha deixat aquest dimecres en llibertat el detingut ahir per tocar-li el gluti a una reportera en directe.

Detingut un home per tocar el gluti a una periodista mentre feia una connexió - POLICIA NACIONAL

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha explicat en un comunicat que la magistrada no ha acordat cap mesura cautelar "en no apreciar situació de risc, ni urgència, ni violència, ni intimidació contra la víctima, a qui no coneixia fins i tot el moment de succeir els fets”.

Després de comparèixer davant del jutge, el fiscal havia demanat una ordre d'allunyament de 300 metres i la prohibició de comunicar-se per qualsevol mitjà amb la víctima.

Els fets es van produir quan la reportava estava informant en directe per a un programa de Cuatro al carrer Duque de Alba, a prop de l'establiment on diumenge es va produir una baralla entre un lladre i dos comerciants.

Aleshores, un home que venia caminant es va acostar a la professional, li va tocar el gluti i després li va preguntar de quin programa era. El presentador del programa es va adonar del que havia passat i la periodista va corroborar els fets, demanant a l'agressor, que seguia allà, que el deixés fer la feina.

Després de trucar a la policia, els agents van localitzar l'atacant i el van arrestar, i van quedar en mans de la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.