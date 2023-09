El presentador Pablo Motos ha denunciat al seu programa 'El hormiguero' una estafa que està circulant a través de publicitat en diverses xarxes socials en què utilitzen la seva imatge sense el seu consentiment i de forma fraudulenta per invertir en bitcoins.

Pablo Motos @ep

"Està caient molta gent", ha denunciat el presentador al mig d'una entrevista en directe amb els actors Luis Tosar i Inma Cuesta . "Hi ha una notícia falsa sobre mi però que no és una notícia falsa, és una estafa. Estan usant el meu nom dient que m'han detingut per revelar un secret amb què pots guanyar moltíssims diners. Aleshores, és una estafa perquè inverteixis en bitcoins en què està caient un munt de gent", ha explicat Motos.

Segons ha detallat el conductor d''El formiguero', és una estafa anomenada el "despallejacerdos" a Anglaterra ja que roben tots els diners a poc a poc . "Et demanen invertir una quantitat de diners en una plataforma on sembla que estàs guanyant diners. Et demanen més, i quan vols treure'ls, no pots", ha explicat.

"Aleshores, et truca un advocat i et diu que t'hi pot ajudar però que li has de pagar. Després et truca un policia i et diu que has invertit els teus diners d'una forma fraudulenta i que també li has de pagar. I així et van traient tots els teus diners. El problema és que està caient molta gent, perquè està la meva foto per tot arreu dient això”, ha continuat.

Al fil , ha denunciat que qui està "cobrant aquesta publicitat de milers i milers d'euros, sabent que és una estafa" és Google, Facebook i Instagram i que, després de posar-se en contacte amb ells, li asseguren que "no poden fer res” ja que tenen molt volum de publicitat.

"Google, Facebook i Instagram haurien de deixar de ser-ne còmplices i denunciar-ho", ha postil·lat Motos.