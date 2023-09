Foto: Europa Press

La pujada del preu del cost del menjador a les escoles, anunciada el passat mes de març i publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), converteix Catalunya en la comunitat autònoma espanyola on les famílies han de pagar més per aquest servei, segons ha advertit l'ONG Educo en un informe en què subratlla la necessitat que totes les comunitats autònomes atorguin el total de les ajudes, garantint la gratuïtat, a aquells menors que procedeixin de famílies que viuen sota el llindar de la pobresa marcat per l' Institut Nacional d'Estadística (INE ).

El document, anomenat Receptes que eduquen. Els 10 ingredients d'una bona política de beques i ajuts al menjador escolar analitza els sistemes de beques menjador de les 17 comunitats autònomes i també de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

L'import va estar congelat durant diversos cursos, però des del 2020-21 es van començar a aplicar pujades, que es tornen a aplicar el 2023-24, que ha començat aquest mes de setembre. D'aquesta manera, en funció de si els menors usen aquest servei de manera fixa o esporàdica, hauran de pagar, respectivament 6,91 o 7,6 euros diaris, un import fixat per la conselleria d'Educació.

1 MILIÓ D'ALUMNES VULNERABLES SENSE COBERTURA A ESPANYA

L?informe va més enllà i assegura que prop d?1 milió de nens i nenes de famílies vulnerables han començat el curs escolar sense accés a la beca menjador escolar.

"El sistema no està satisfent les necessitats dels més vulnerables", ha sentenciat la directora general d'Educo, Pilar Orenes, que ha destacat que a Espanya un 27,8% de la població infantil es troba en situació de pobresa, però només un 13 % d'aquesta infància rep les beques menjador .

Això suposa que es quedin sense aquests ajuts un quasi 1 milió de menors vulnerables, nens en risc de pobresa i exclusió de 3 a 16 anys que cursen estudis, segons dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'INE de 2022 i del Ministeri Educació.

Aquesta "descompensació" es produeix per un sistema que "no està ben orientat", va alertar Orenes, lamentant les diferències de criteris entre les diferents comunitats autònomes , que deixen fora molts menors vulnerables. En aquest sentit, la directora d'organització de l'entitat, Macarena Céspedes, va voler fer èmfasi és que si els diferents sistemes de beques tinguessin un "millor disseny i homogeneïtat", serien "eines excel·lents al servei de les polítiques públiques de lluita contra la pobresa infantil".

DINAR ESCOLAR GRATIS PER ALS MÉS VULNERABLES

La gratuïtat també és un ingredient indispensable per garantir que els nens que es troben sota el llindar de pobresa tinguin ajuts del 100%. "El copagament de la beca menjador, per ínfim que sigui, suposa una despesa que per a famílies que viuen sota el llindar de pobresa per a les quals viure o arribar a final de mes és tota una heroïcitat", ha apuntat.

En aquest sentit, l'informe incideix que 5 comunitats ( Cantàbria, la Comunitat de Madrid, les Illes Balears, La Rioja i la Comunitat Foral de Navarra ) no donen en cap cas el 100% de la beca, mentre que a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Canàries la cobertura del total de la beca està condicionat a altres requisits, cosa que implica que les famílies renunciïn a l'ajuda o els nens només puguin acudir al menjador alguns dies.

"Advoquem pel menjador universal , però fins que això sigui una realitat, el criteri que ha de predominar en la qualitat de les beques ha de ser el de la renda i el llindar de pobresa", ha afegit Céspedes.

D'altra banda, ha destacat com a "ingredients" la progressivitat, que passa perquè el sistema de beques segueixi donant suport, amb ajudes parcials, a les famílies que superen lleugerament el llindar de pobresa; i la diversitat i inclusivitat, un àmbit en què ha demanat polítiques que tinguin en compte tots els models de família.

COM SE SOL·LICITA A CATALUNYA?

A Catalunya, les entitats que concedeixen aquests ajuts són els consells comarcals , excepte per a les famílies empadronades a Barcelona, i en aquest cas s'han de dirigir per fer la sol·licitud al Consorci d'Educació de Barcelona.

En el cas de la capital de Catalunya es poden “ajudes ordinàries del 70%”, encara que també preveu la possibilitat de cobrir fins a un 100% del cost total, en funció dels ingressos de les famílies.

Les condicions dels consells comarcals poden diverses. Us adjuntem un enllaç perquè pugueu accedir de forma senzilla als portals web d'aquests organismes.