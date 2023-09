Miquel Buch

El tribunal ha considerat a Miquel Buch autor d'un delicte de malversació i de prevaricació per donar el seu vist-i-plau per la contractació d'un Mosso d'Esquadra per fer d'escorta a l'ex president Carles Puigdemont.

Per malversació cumplirà 4 anys i mig de presó i tindrà 9 anys i mig de inhabilitació per haver comès segons l'Audiència el delicte de prevaricació.

La fiscalia li atribuïa haver facilitat un serveis d'escorta al 'expresident' Carles Puigdemont a Bèlgica i crear una plaça d'assessor perquè aquesta labor fos a càrrec de fons públics. L'acusació pública reclamava per a l'exmembre de l'Executiu català sis anys de presó pels delictes de malversació i prevaricació. A més, el mosso Lluís Escolà Miquel, la persona que va realitzar aquesta labor, ha estat condemnat a 4 anys de presó i 9 d'inhabilitació.

La fiscalia sostenia al fet que des del 30 d'octubre de 2017 fins al 20 de juliol de 2018, Escolà "no va executar un sol servei actiu" i, en canvi, va realitzar nombroses sortides a l'estranger, "a fi de prestar labors de custòdia i seguretat" per a Puigdemont, "a requeriment del mateix i en llaures a la relació de mútua confiança que mantenien". Així va viatjar en aquesta època a Brussel·les i Lovaina (Bèlgica), Copenhaguen (Dinamarca) i Hamburg (Alemanya).



Després dels intents perquè Puigdemont continués tenint les prerrogatives com 'expresident', el 12 de juliol de 2018, el llavors director general dels Mossos va dirigir una carta a la secretaria d'Estat de Seguretat en la qual li instava, si ho considerava oportú, a organitzar la seguretat del exmandatari a l'estranger. "Sense resposta" i davant la "convicció" que la petició formulada seria desestimada, Buch, en entendre de la fiscalia, va decidir seguir endavant per a facilitar el servei de protecció a l'expresident Puigdemont. Per a això, va subratllar, es va crear una plaça d'assessor en la Conselleria d'Interior que va ser ocupada per Escolà.

Dels 224 dies que aquest Mosso va ser assessor d'Interior, 103 va romandre fora d'Espanya i en altres 20 es desconeix la seva ubicació. Els seus honoraris van ascendir a 52.712 euros.

Carles Puigdemont va declarar per videoconferència des de Bèlgica i va qualificar a l'agent imputat com un "amic" i "patriota" que si està sent jutjat és per haver prestat "un servei molt gran al país", sacrificant la seva vida privada "per a poder acompanyar-me" quan les autoritats espanyoles es "negaven" al fet que tingués el servei de seguretat com a expresident de la Generalitat.

Per altra banda durant el judici, l'exconseller Buch va declarar que "en cap cas" el nomenament de Escolà com a assessor tingués a veure amb la seguretat de Puigdemont i va negar "rotundament" que parlés amb l'expresident sobre el seu servei d'escortes, malgrat que entén que és una "prerrogativa legal" que li correspon en aplicació de la llei d'expresidents.

MERITXELL BUDÓ HAVIA TRIAT BUCH COM A SECRETARI GENERAL DE LA ACM

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) elegirà aquest divendres previsiblement com a nova presidenta a l'alcaldessa de La Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, que s'ha fet acompanyar rà de l'exconseller i expresident de l'entitat Miquel Buch com a secretari general, han explicat fonts consultades per Europa Press.

En un comunicat, l'ACM concretat que la XXVI assemblea de l'entitat se celebrarà al Palau de Congressos Costa Brava de Lloret de Mar (Girona) i també servirà per a fer balanç de l'últim mandat i de l'activitat interna impulsada per l'alcalde de Deltebre (Tarragona), Lluís Soler, que tanca mandat i presidència després de quatre anys en el càrrec.

En l'assemblea del divendres només es triarà i es farà efectiu el relleu en la presidència, i més endavant es validarà la proposta de comitè executiu que acompanyarà a Budó, entre els quals hi ha noms com el de Buch i alcaldes catalans.

Després de les eleccions municipals, Budó va recuperar l'alcaldia de La Garriga (on governa amb majoria absoluta després de pactar amb el PSC), municipi del qual ja va ser alcaldessa de 2007 a 2008 i de 2011 a 2019, quan va deixar el càrrec per a ser consellera de Presidència i portaveu del Govern en el govern de Quim Torra.

Amb la comdemna d'inhabilitació per a Buch per a càrrec públic és possible que la seva designació quedi aturada.

BUCH CREU QUE HI HA HAGUT MOLTA PRESSA PER A CONDEMNAR-HO

A la sortida de l'Audiència on el conseller ha anat a recollir personalment la sentència ha declarat als mitjans que li sembla "que hi ha hagut molta pressa a condemnar-me en una sentència de més de 80 pàgines" i sobre la mateixa ha dit que "la recorriré".