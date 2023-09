Foto: Europa Press

Més de 4 milions de persones han rebut aquest dijous 14 de setembre el simulacre d'alerta de Protecció Civil. Tot i que el conseller Joan Ignasi Elena ha apuntat que la majoria de dispositius, al voltant del 90%, havia rebut l'alerta, hi ha casos en què no ha arribat.

Per això, t'expliquem què has de fer si el teu telèfon mòbil no ha sonat.

ANDROID

Si teniu un telèfon Android, heu de seguir un procediment específic segons la marca del vostre dispositiu, però en general, podeu trobar les alertes de Protecció Civil a la configuració general del vostre telèfon. Normalment, estan ubicades a la secció de Seguretat i Emergència.

Cerca l'opció "Avisos d'emergència sense fils", que generalment es troba cap al final d'aquesta secció. Si teniu un telèfon Xiaomi, l'activació de les alertes es troba a l'apartat de Contrasenyes i Seguretat, on haureu de fer clic a "Alertes d'Emergència" i activar les alertes de Protecció Civil.

IPHONE

Si teniu un dispositiu iPhone, podeu trobar aquesta funció a la secció "Configuració General" sota la categoria de "Notificacions". Quan ingressis a "Notificacions", simplement desplaça't cap avall fins arribar al final de la pantalla, on veuràs l'opció de "Prealertes de Protecció Civil". Assegureu-vos d'activar aquesta opció per rebre les notificacions corresponents.