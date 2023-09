La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) ha assenyalat aquest dijous que no visionarà l'entrevista del periodista Jordi Évole a l'excap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, àlies ' Josu Ternera ', tal com va sol·licitar Dignitat i Justícia (DyJ) perquè la Constitució “reconeix i protegeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments”. Afegeix que no veu cap infracció penal en aquesta peça audiovisual.

Festival de Sant Sebastià projectarà 'No em truque Ternera', una entrevista de Jordi Évole amb l'exidirigent d'ETA Josu Urrutikoetxea - SSIFF

En un decret signat aquest dijous per la tinent fiscal de l'AN, Marta Durántez, recollit per Europa Press, explica que sobre l'assumpte s'han obert i arxivat les diligències preprocessals, i que descarta revisar el documental abans de la seva emissió al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià.

Respon així a la missiva enviada per Dignitat i Justícia (DyJ) al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en què li sol·licitaven que es fes un visionat del documental per si s'hi pogués cometre un delicte d'enaltiment del terrorisme o d'humiliació a les víctimes".

Recordaven que l'excap d'ETA té un procés judicial actiu i que el Ministeri Públic li imputa 11 delictes d'assassinat consumat i 88 més en grau de temptativa --tants com ferits a l'atemptat de Saragossa--. A més, indicaven que se sol·licita per a ell una pena de 2.354 anys de presó.

LLIBERTAT DE PREMSA



Però al seu decret, la Fiscalia, després d'assenyalar que és la competent per analitzar aquest assumpte, recorda que l'article 20 de la Constitució protegeix el dret a "expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol un altre mitjà de reproducció", el dret a "la producció i creació literària, artística, científica i tècnica" ia "comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió".

Afegeix que l'exercici d'aquests drets no es pot restringir mitjançant cap mena de "censura prèvia" i que només es pot acordar el segrest de publicacions, enregistraments i altres mitjans d'informació en virtut de resolució judicial.

Així, i citant que hi ha llibertat de premsa, recorda que la limitació d'aquest dret "en cap cas no es pot basar en hipòtesis o suposicions de la comissió d'un determinat delicte, sense cap indici que porti a aquesta conclusió".

En aquest sentit, Durántez apunta que allò que demana l'associació de víctimes és una "investigació prospectiva basada en les circumstàncies de la persona entrevistada", i conclou que després de l'examen de la carta remesa, "procedeix dictar decret d'incoació i arxiu de les presents diligències, per no ser els fets denunciats constitutius d'infracció penal alguna i no accedir a la petició interessada de visionat previ de l'entrevista”.

''No em truqui Ternera', documental codirigit per Jordi Évole i Màrius Sánchez, inaugurarà 'Made in Spain' del Festival de Sant Sebastià i completarà aquesta secció que inclou 19 llargmetratges espanyols més destacats de l'any. La pel·lícula ofereix una entrevista exclusiva d'Évole amb 'Josu Ternera', i brinda una "dura i inèdita mirada" a la seva trajectòria com a dirigent de l'organització terrorista ETA.

El film, programat en estrena mundial, aborda també "alguns dels moments decisius d'ETA" fins a la dissolució el 2018, segons detallen des del certamen donostiarra. A més, la "tensa i exhaustiva" conversa amb Urrutikoetxea permet a una víctima d'ETA resoldre incògnites de l'atemptat que va patir fa gairebé 50 anys.

Aquest mateix dijous ha transcendit que associacions de víctimes del terrorisme i diversos sindicats de la Policia i la Guàrdia Civil han reclamat que 'Josu Ternera' on ha de parlar és davant de l'Audiència Nacional (AN) i no en un documental.