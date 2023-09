Un activista kurd iranià intenta evitar la seva deportació i la de la seva dona embarassada i el seu fill menor d?edat, prevista per aquest mateix dijous, després de veure desestimada la petició d?asil que va fer en arribar al?aeroport de Barcelona.

L'advocat de l'activista, Jordi Naya, ha explicat que aquesta matinada ha presentat una sol·licitud de mesures cautelaríssimes davant l'Audiència Nacional (AN) amb què intenta suspendre la deportació, com ha avançat el diari 'Ara'.

Naya no ha rebut ara com ara la resposta de l'AN a la seva petició, i ha afegit que el tribunal ha acordat que la deportació no es farà fins que hi hagi una resolució.

De fet, l'activista i la seva família havien de ser deportats en un vol aquest dijous a les 9.30 hores, però després de l'escrit de l'advocat la deportació s'ha ajornat fins a les 16 hores, un vol que la família no prendrà si l'AN no ha abans resolt la seva petició, ha explicat l'advocat.

El lletrat també ha presentat al jutjat de guàrdia del Prat de Llobregat (Barcelona) un habeas corpus argumentant que la detenció de l'activista suposa "un acte contrari al dret internacional".

En aquest sentit, l'advocat sosté que l'arrest i la deportació poden portar a contravenir el dret a la vida ia la integritat física i moral que recull la Constitució així com els articles 3 i 5 del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH), que prohibeixen la tortura i blinden el dret a la llibertat i la seguretat.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què demana "que reconsideri" i deixi sense efecte la deportació atenent la situació familiar i personal de l'activista i la de l'Iran, que titlla de vulneració sistemàtica dels drets humans, les llibertats civils i els drets polítics.

Erra afegeix que hi ha "dubtes més que raonables de la sort que poden córrer" si finalment són deportats , i ha remarcat que l'activista està amenaçat per la seva religió cristiana evangelista i per la seva participació en marxes i manifestacions del moviment 'Dona, vida i llibertat '.