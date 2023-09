La comunitat jueva espanyola celebrarà aquest divendres 15 de setembre a la nit la festivitat de Rosh Hashaná que marca l'entrada del nou any jueu, que serà el 5784 , segons el calendari hebreu.

El ministre d'Economia i Indústria d'Israel, Nir Barkat (d), intervé durant una reunió a la seu de la CIB, el 28 de febrer de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya)

Segons informa la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE), la celebració de la Rosh Hashaná es prolongarà al llarg de l'endemà, el dissabte 16 de setembre.

Aquest dia el poble jueu commemora la creació del món i, al sisè dia, de l'ésser humà, i marca unes jornades de balanç espiritual en què el fidel realitza un examen de consciència per superar els errors comesos l'any que conclou. "Cada Rosh Hashaná (Any Nou) és una oportunitat de millorar, renéixer i canviar el rumb de la vida", ha indicat, per després afegir: "Aquests dies demanem perdó per les faltes davant els homes i davant Déu".

Com mana la tradició, a totes les llars jueves, les noies encenen les espelmes aquesta nit especial i reciten benediccions. A més, a la sinagoga també hi ha unes lectures especials i es toca el Shofar, un tipus de trompeta fabricada amb una banya de carner, el so del qual convida a "despertar" la consciència de les persones a fi de penedir-se dels mals actes i tornar a Déu.

A Rosh Hashaná la comunitat jueva menja alguns aliments especials (tots ells amb una simbologia particular), que simbolitzen benedicció, com el cap del carner, dàtils, poma amb mel, porro, bledes, carbassa i molts aliments dolços, "per tal de buscar que l'any que comença sigui tan dolç com la mel”.

El període de reflexió que comença a Rosh Hashaná dura 10 dies i culmina a Yom Kipur (que comença el diumenge 24 de setembre). El so del Shofar trencarà el silenci i anunciarà la concessió del perdó després del penediment. Durant el dia de Yom Kipur molta gent sol dejunar i amb la caiguda de la tarda es trenca el dejuni amb un àpat particularment alegre.

"Hi ha un sentiment de goig i alleugeriment que ve d'haver experimentat un dia d'introspecció i pregària a part del sentit del perdó diví. És especialment apropiat buscar a la sinagoga aquelles persones que estan soles i convidar-les a asseure's a la nostra taula", ha explicat la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya.