EuropaPress 5435699 musico productor director escena nacho cano intervé passi gràfic

Nacho Cano ha abandonat una estona la faceta de músic per centrar-se en la història, però l'experiment no ha sortit del tot bé. El cofundador de Mecano va fer unes cridaneres declaracions davant el públic en la promoció de la segona temporada del seu musical 'Malinche', deixant totalment en xoc els assistents.

"Si no haguéssim descobert Amèrica, la II Guerra Mundial l'hauria guanyat Hitler" , va dir Cano, fent una estranya barreja de moments històrics que ningú no ha aconseguit entendre.

D'altra banda, Cano va afirmar que els països llatinoamericans com Perú , Mèxic , Equador i El Salvador han de donar les gràcies a Espanya per haver-los conquerit. Creu que si no "haguessin estat els anglesos", que "no n'haguessin deixat ni un viu". A més, i segons Cano, Espanya va fomentar "integració a través del baptisme", en comptes d'assassinar-los o esclavitzar-los.

Simulant un naufragi intel·lectual, Cano va continuar la seva exposició explicant que la colonització espanyola d'Amèrica ha permès que ara gaudim d'un Iphone, o que també va ser crucial perquè Hitler perdés la Segona Guerra Mundial. "Si no haguéssim descobert Amèrica, tu no tindries aquest iPhone, la Segona Mundial l'hauria guanyat Hitler... I, no obstant, històricament seguim acceptant que som uns fills de puta", va lamentar el músic.