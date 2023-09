Un grup de joves. Foto: Europa Press

Avui, divendres 15 de setembre se celebra, com cada any des del 2008, elDia Internacional de la Democràcia , una data fixada per l' Organització de les Nacions Unides (ONU) per reivindicar aquesta forma de governança, herència de civilitzacions com els antics grecs.

Mapa Països enquestats

De cara a aquest 2023, el lema triat per l'ONU és Empoderar la propera generació , és a dir, donar poder als joves. “Els conflictes sense resoldre, la creixent amenaça del canvi climàtic i la inestabilitat financera suposen una amenaça constant per a les democràcies de tot el món. Les pressions diverses constrenyen l?espai cívic", va dir, la vigília d?aquesta commemoració, el secretari general de l?organització, el portuguès António Guterres.

Tot i això, un estudi d' Open Society Foundations assegura que els menors de 36 anys tenen cada vegada menys fe en el sistema democràtic com a model. Aquesta entitat ha entrevistat més de 36.000 persones de tot el món i les conclusions són reveladores; una majoria força contundent dels consultats (un 86%) assegura que la seva preferència és viure en un país que es consideri democràtic , encara que la quantitat es desploma i cau fins al 57% si únicament s'observen els consultats que tenen menys de 36 anys.

Hi ha dades, però, que impacten encara més, i és que bona part de les persones d'aquesta franja d'edat (el 42% de la Generació Z i millennial ) consideren que les dictadures militars són millors formes de govern.

Rànquing importància de viure en democràcia

Finalment, un 35% dels consultats i que tenen 36 anys o menys mostra la seva preferència per algun tipus de govern autoritari, encara que no es respectessin la divisió de poders ni hi hagués sistemes parlamentaris.

INSEGURETAT, DRETS HUMANS I CRISI CLIMÀTICA

D'altra banda, la trobada mostra un fort suport als drets humans , amb majories que oscil·len entre el 85% i el 95%, independentment del país d'origen i de variables com ara el nivell d'ingressos. Les persones consultades van coincidir que estava malament que els governs violessin els drets individuals per motius d' aparença, religió, orientació sexual o gènere .

Importància dels Drets humans

La inseguretat també és una altra preocupació important, ja que 42% de les persones, incloses majories significatives a tot Amèrica Llatina (74% al Brasil, 73% a Argentina, 65% a Colòmbia, i 60% a Mèxic), van dir que no se sentien protegides per les lleis dels seus països respectius.

Finalment, la crisi climàtica va ser vista com el desafiament més important per al món pel 32% dels habitants de l'Índia i Itàlia, seguits per Alemanya (28%), Egipte (27%), Mèxic (27%), França (25) %) i Bangla Desh (25%).

"DADES ALARMANTS"

"Els nostres resultats són ombrívols i alarmants”, va assegurar, durant la presentació d'aquests resultats, Mark Malloch-Brown, president de l'Open Society Foundations, la fundació i el centre d'anàlisi fundat pel filantrop nord-americà d'origen hongarès George Soros, que va finançar l'enquesta .

“La gent arreu del món encara vol creure en la democràcia. Però generació per generació, aquesta fe s'està esvaint en créixer els dubtes sobre la seva capacitat de lliurar millores concretes a les seves vides. Això ha de canviar”, assegura.