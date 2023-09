Les pluges i les tempestes tindran aquest divendres 15 de setembre en risc o risc important 13 comunitats autònomes, entre les quals hi ha les províncies catalanes de Barcelona, Girona i Tarragona , segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En risc important per pluges hi haurà, a Catalunya, les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona; i, a la Comunitat Valenciana, les províncies d'Alacant, Castelló i València. Aquestes províncies de Catalunya i el País Valencià també estaran en avís groc per tempestes. A Extremadura tenen avisos activats Badajoz i Cáceres, a Galícia Lugo i Orense, a més de la Comunitat de Madrid, Múrcia i Navarra.

D'altra banda, a Andalusia estaran en risc per pluges i tempestes Almeria, Còrdova, Granada, Màlaga i Sevilla; mentre que només per tempestes estarà en risc Huelva i Jaén; i només per pluges Cadis.

A Aragó, pluges i tempestes tindran en avís groc a Osca, Terol i Saragossa i pels mateixos fenòmens estaran en risc les Illes Balears, Cantàbria o, a Castella i Lleó, les províncies d'Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Valladolid, Lleó , Segòvia i Zamora.