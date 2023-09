Foto: Europa Press

El Parlament Europeu va reclamar, el passat dijous 14, que els Estats membres de la Unió Europea posin en marxa mesures per posar setge a la prostitució, centrant-se en particular a frenar la demanda, també a Internet, i millorar les condicions de vida de les dones que l'exerceixen.

En un informe aprovat amb 234 vots a favor, 175 en contra i 122 abstencions, els parlamentaris posen el focus en els clients de prostitució i reiteren que les xarxes d'explotació sexual existeixen perquè hi ha prou demanda per mantenir-les.

El text ha comptat amb el suport del Partit Popular Europeu i el Grup de Socialistes i Demòcrates, incloent-hi els eurodiputats de PP i PSOE, encara que hi ha hagut molta divisió en els grups, especialment en el dels liberals que s'ha fracturat a la meitat en aquesta votació.

En tot cas, l'informe aprovat demana mesures als Vint-i-set per reduir la demanda i prevenir el tràfic de dones, abordant l'assumpte d'una manera que "no faci malbé les persones que es prostitueixen". Igualment denuncia la publicitat creixent a Internet i la proliferació d'anuncis que directament o indirectament inciten a pagar per mantenir sexe.

El text també crida la cooperació entre les forces de l'ordre, els serveis socials i les organitzacions humanitàries a Europa per perseguir les màfies i protegir les víctimes d'aquestes xarxes i les dones que exerceixen la prostitució.

Així mateix, l'Eurocambra reconeix que les persones que exerceixen la prostitució s'enfronten a "l'amenaça constant de persecució policial i judicial, i són marginades i estigmatitzades", per la qual cosa exigeix mesures socials per alleujar l'exclusió i la pobresa en què es troben aquestes persones, encara més amb l'empitjorament de les condicions de vida després de la pandèmia i l'auge dels preus.