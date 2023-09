Un detall de la façana del Suprem. Foto: Europa Press

La Fiscalia ha anunciat aquest divendres 15 de setembre un recurs davant del Tribunal Suprem (TS) contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) de rebaixar un any (de 15 a 14) la pena de presó imposada a un dels 5 condemnats per La Manada per la violació grupal dels Sanfermines de 2016, en aplicar-li la coneguda com a llei del només sí és sí.

Segons fonts fiscals consultades per Europa Press, l'anunci ha vingut per part de la Fiscalia navarresa i serà la del TS qui tingui l'última paraula, tot i que tot apunta que es formalitzarà recurs.

El TSJ va explicar que li abaixava la pena perquè el mateix Suprem va assenyalar en la sentència amb què va agreujar la condemna a 'La Manada' que imposava una pena de 15 anys, "pròxima" o "propera" al mínim legal, uns mínims que la citada llei va rebaixar "sensiblement". En concret, ha detallat que amb la nova llei la pena mínima cau 1 any i 3 mesos, passant de 14 anys, 3 mesos i 1 dia a 13 anys.

"En conseqüència, els 15 anys de presó impostos queden 2 anys per sobre del mínim possible que, efectivament, estan dins de l'arc penològic possible, però que, segons la majoria d'aquesta Sala, ja no compleix el paràmetre fixat pel Tribunal Suprem en la seva sentència, quan qualificava la pena imposada com a 'molt propera al mínim legal', o com a 'pena superior al mínim legalment previst, encara que molt propera al mateix', ha argumentat el TSJ.

Tot i això, la rebaixa es va acordar amb el vot particular de la magistrada Esther Erice Martínez, que advoca per mantenir la condemna dictada al seu dia pel Suprem, en contra de la decisió majoritària. L'Audiència Provincial ja va rebutjar el febrer passat la revisió sol·licitada per la defensa d'aquest condemnat, que demanava passar de 15 anys a 13 anys i 9 mesos.