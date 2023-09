Arxiu - Cotxe de la Policia Nacional

La Policia Nacional ha obert una investigació per un presumpte delicte d'odi contra una metgessa de Port de Sagunt (València) que suposadament pretenia ingressar un pacient "per ser homosexual" i del qual assegurava que suposava "un perill per als nens", segons avança aquest divendres el diari Las Provincias.



Fonts policials han confirmat a Europa Press la posada en marxa de la investigació arran d'una denúncia presentada a la mateixa Comissaria de Port de Sagunt.



El departament de salut de Sagunt ha obert un expedient a la doctora i ha decidit posar fi a la relació laboral amb la facultativa "de manera imminent" , segons han confirmat fonts de la Conselleria de Sanitat.



La professional havia estat contractada com a reforç en el marc del pla de vacances del personal sanitari, segons les mateixes fonts, que han concretat que les decisions s'han adoptat "de manera immediata" després de conèixer els fets.



A més, des de la gerència del departament s'ha traslladat al pacient la "disculpa" en nom de tota l'àrea sanitària , segons apunten des del departament dirigit per Marciano Gómez.



D'acord amb la informació publicada per Las Provincias, la metgessa va trucar al migdia de dimarts passat al 112 per dir tenia problemes amb un pacient al centre de salut, que era "un perill per als nens" i va sol·licitar a la policia que el portés a la Unitat de Psiquiatria.



Un agent de la Policia Local li va advertir que aquestes manifestacions podrien ser constitutives de delicte però la facultativa va insistir que l'home havia de ser atès a Pisquiatria perquè patia "la malaltia de l'homosexualitat" , d'acord amb la mateixa informació, que cita el atestat remès per la Policia al Jutjat de Guàrdia de Sagunt.