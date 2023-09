Foto: Europa Press

El terratrèmol que va patir Marràqueix (Marroc) divendres a la nit 8 de setembre és una de les últimes catàstrofes naturals que han sacsejat el món... ia més ha passat molt a prop de casa. El resultat ha estat devastador, amb milers de persones mortes i desaparegudes , amb la necessitat que els treballs de rescat se succeïssin durant dies i que se succeïssin les mostres de solidaritat procedents d'arreu del món.

Així, entre totes les preguntes que ens poden assaltar després d'un episodi com el que ha passat en aquest gegant del nord d'Àfrica és si a Catalunya pot passar una cosa semblant . El terratrèmol, que va arribar a tenir una magnitud de 7,2 a l'escala de Richter, va ser un dels més durs que ha colpejat el país magribí.

Segons dades de l' Idescat, el 2022 el terratrèmol més dur que es va sentir a Catalunya va ser el 14 de novembre passat a la Ribera d'Ebre; es va tractar d'un sisme que va arribar a marcar una magnitud de 3,4 a l'escala de Richter... o el que és el mateix, menys de la meitat que el que es va sentir a Marràqueix.

Si es miren les dades de l'any anterior, 2021 , el sisme més dur va ser d'una intensitat una mica superior, de 3,6 a l'escala de Richter, i es va poder sentir l'11 d'octubre a la comarca de l'Alt Urgell, encara que segueix sent un valor molt allunyat

Així doncs, a priori és complicat que cap punt de Catalunya pugui arribar a ser copejada per un terratrèmol de dimensions semblants al que ha passat recentment, cosa que també s'explica per la ubicació geogràfica del territori català.

ON HI HA MÉS RISC?

Les plaques continentals continentals euroasiàtica i africana són les responsables de l'activitat sísmica als països mediterranis i, en el cas d'Espanya, segons les dades hi ha punts on el risc de patir terratrèmols de més magnitud creix.

Així, Granada, Màlaga, Múrcia, Alacant i les Illes Canàries són les cinc províncies espanyoles que, per la seva situació geogràfica, tenen més possibilitats de ser copejades per un sisme de grans dimensions. Després d'aquestes 5 demarcacions, la zona dels Pirineus (tant de Catalunya com d'Aragó) tindrien més probabilitats (l'Alt Urgell és en aquest punt), mentre que també s'apunta Galícia com una comunitat que sol tenir una activitat sísmica a tenir en compte.

El terratrèmol més dur que s'ha registrat a Espanya van ser les rèpliques d'un sisme de magnitud 9 que va sacsejar Lisboa el novembre de 1755 i que es va sentir a diverses localitats de l'actual costa de Huelva.

Si ens cenyim únicament als que tenen el seu epicentre en territori espanyol, les dades assenyalen al que va passar el març del 1954 a Dúrcal (Granada) . El sisme, d'una magnitud 7,8, no va causar més danys perquè va tenir l'epicentre a 650 quilòmetres de profunditat, cosa que va provocar que els geòlegs s'interessessin molt per aquest fenomen en concret.

L'altre gran terratrèmol recent va passar el 2009 a Isla Cristina (Huelva) i malgrat registrar un valor de 6,3 a l'escala de Richter, no va deixar víctimes mortals, com ja havia passat al de la localitat granadina.