Aquesta mesura reflecteix el compromís de promoure la diversitat lingüística i l'equitat al programa. EP

El ministre d'Universitats en funcions, Joan Subirats, ha anunciat aquest divendres que el català, el gallec i l'euskera s'incorporaran als programes d'Erasmus+ per promoure la "inclusió i la diversitat com a valors essencials de la Unió Europea".

En un missatge escrit a la xarxa social X, recollit per Europa Press, el ministre en funcions ha adjuntat a més un extracte del text de la resposta del vicepresident de la UE, Margaritis Schinas, en què s'exposa que la Comissió té previst incloure-hi informació sobre els recursos gratuïts disponibles per aprendre català, basc i gallec proporcionada per les regions on es parlen aquestes llengües, així com els enllaços a aquests recursos, a la plataforma de suport lingüístic (OLS) abans d'octubre de 2023.

Al mateix comunicat, la Comissió reconeix la importància de promoure la diversitat lingüística. "La inclusió i la diversitat formen part de les prioritats generals del programa Erasmus+", recull el text reivindicant que aquest programa ha finançat projectes que promouen l'aprenentatge i la visibilitat de les llengües regionals i minoritàries a Europa.

"La Comissió publica periòdicament aquest tipus de projectes per inspirar, sensibilitzar i presentar diferents enfocaments als responsables polítiques, les organitzacions no governamentals, les escoles i les organitzacions culturals i creatives", destaca, per promoure l'"equivitat, la cohesió social i la ciutadania activa".

"EQUITAT I AVANÇ"



En concret, l'1 d'octubre de 2019, el Servei Espanyol per a la internacionalització de l'Educació (SEPIE) va rebre una petició formal de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) per tramitar la inclusió del català a la relació dels idiomes a incloure en la plataforma OLS, en aquell moment futur programa Erasmus 2022-2027.

Ja entre juny i setembre del 2022 Subirats, en col·laboració amb el mateix SEPIE, a través de les diferents reunions i comunicacions amb el XVU va proposar que les universitats basques i gallegues se sumessin a la petició de la XVU per recollir així de forma més completa la diversitat lingüística, un fet que es va concretar en una carta adreçada al ministeri d'Universitats el passat 15 de setembre del 2022 amb aquesta proposta.

Així, el 4 de novembre del 2022, el SEPIE, a través de l'exercici de les seves competències i complint amb el compromís assumit juntament amb el Ministeri d'Universitats, va traslladar la sol·licitud a la Comissió d'inclusió d'aquestes tres llengües a la plataforma.

No ha estat fins aquest divendres quan s'ha conegut que la Comissió Europea, en resposta a l'esmentada petició de SEPIE, reconeix la importància de "promoure la diversitat lingüística i incloure informació per als cursos gratuïts disponibles per aprendre català, basc i gallec proporcionats per les regions en què es parla aquestes llengües", subratllen fonts del Ministeri.

"Aquest reconeixement és un avenç molt important en el desenvolupament de l'equitat i l'avenç de la protecció de la riquesa i la diversitat lingüística del nostre país", afegeixen les fonts esmentades.