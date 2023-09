El seu missatge s'emmarca a la campanya 'SAY YES' de Plataforma per la Llengua. EP

El tècnic català del Manchester City, Pep Guardiola, ha demanat al primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson, que voti 'sí' l'oficialitat del català a la UE.

En un vídeo en anglès publicat aquest dissabte per Plataforma per la Llengua, dins de la campanya 'SAY YES', l'entrenador ha dit que el català “és una llengua mil·lenària parlada per 10 milions de persones i forma part del patrimoni cultural europeu”.

Guardiola, que ha definit el català com a llengua, ha demanat el vot a favor per part de Suècia en el debat del Consell de la Unió Europea sobre l'oficialitat del català el proper dia 19 de setembre, que necessita el 'sí' de tots els Estats Membres.