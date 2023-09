Un individu que es feia passar per un practicant de màgia negra, un monjo vident, un hipnotitzador i un mèdium al programa 'First Dates' podria estar involucrat com a líder en una xarxa que feia xantatge a celebritats a València amb trobades sexuals amb menors. Aquestes celebritats no tenien coneixement de la edat veritable dels menors fins que l'organització els amenaçava i extorsionava amb la possible difusió d'imatges que podrien incriminar-los en abusos sexuals a menors.

Monjo vident de First Dates

L'home es presentava de la següent manera al programa de Carlos Sobera: "Jo sóc vident, mèdium, hipnòleg, faig hipnosi, i sóc bruixot, faig màgia negra. Jo invoco morts, alguns em demanen que invoqui algun esperit famós com Lola Flores o Franco, i jo ho invoco". A través de la seva xarxa de menors, aquest individu demanava grans sumes de diners, de vegades arribant fins a mig milió d'euros , a celebritats.

Fins ara, s'han detingut sis persones, incloent-hi un menor d'edat, en relació amb aquesta trama. Tot es va descobrir després d'un violent assalt el 2014 a la residència del dissenyador Francis Montesinos, que va resultar ser una de les víctimes. Actualment, la Guàrdia Civil està buscant el presumpte líder de l'organització.

El dissenyador va denunciar que havia estat víctima d'extorsió a causa d'un vídeo de contingut sexual, tot i que posteriorment va ser denunciat per abusos sexuals, però finalment va ser alliberat sense càrrecs.

Una altra persona afectada per aquesta xarxa és el perruquer Tono Sanmartín , va ser objecte de xantatge i amenaces, tot i que va declarar que "mai va arribar a trobar-se amb cap menor" i va aclarir en sortir de la Fiscalia de Menors de València que "ni m'atreuen els menors ni les persones joves".

Quan se li va preguntar sobre l'individu que es feia passar per un 'monjo vident', Sanmartín va afirmar que era "un personatge que es va infiltrar a la societat valenciana amb el propòsit d'atreure celebritats".