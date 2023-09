Close up parella signatura contracte divorci

L' amor és molt bonic, però que en múltiples ocasions ve amb una data de caducitat instaurada que ningú sap. Hi ha milers de motius pels quals una relació es pot esgotar, i la professió dels membres en pot ser una.

Les dades proporcionades pel cens de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) revelen que les professions amb més separacions inclouen els que treballen en cures personals a domicili, al sector de la neteja, com a conductors d'autobusos i tramvies, auxiliars d'infermeria ia la cuina.

En contrast, els solters són més freqüents a camps com l'esport, la indústria cinematogràfica, la ràdio i la televisió, així com la programació i la consultoria. Això no obstant, és important tenir en compte que aquesta categoria pot abastar també parelles que encara no han formalitzat la seva relació.

Alguns aspectes que poden influir en l'estabilitat d'una parella són els horaris de treball, la jornada laboral, l'estrès, el poc temps que es coincideix junts... Les guàrdies mèdiques o policials, per exemple, poden exercir un impacte negatiu en les relacions de parella, igual que els horaris poc favorables dels treballadors de neteja.

Les llargues jornades dels professionals de la salut, una de les ocupacions amb més nivells d'esgotament a Espanya, així com l'estrès experimentat pels cuiners, també s'associen amb una vulnerabilitat més gran a la separació. De la mateixa manera, la pressió laboral que enfronten els directors generals i executius, que ocupen posicions destacades al rànquing, contribueix a aquesta tendència.

La rellevància de la gestió del temps també s'evidencia en diverses investigacions internacionals. Un estudi realitzat per l'Institut d'Estudis Familiars als Estats Units, per exemple, va revelar que professionals com a cambrers, hostesses o teleoperadors presentaven taxes de divorci més elevades.

No és menys important la seguretat en l'ocupació en l'estabilitat de la parella, fins i tot més que els nivells d'ingressos.

I ELS SEPARATS?

Hi ha una certa relació entre el nivell educatiu i el nivell dingressos. No és sorprenent que la majoria de les persones que han completat un màster siguin solteres (57.9%), atès que aquest és un títol més recent, i és possible que encara no hagin tingut l'oportunitat de casar-se o hagin decidit posposar-lo.

En general, un nivell d'educació més gran tendeix a estar associat amb una major probabilitat de matrimoni. Entre els llicenciats i doctorats, la majoria estan casats, mentre que entre aquells amb educació secundària incompleta o completa, augmenta la proporció de divorciats (un de cada 10). Tot i això, fins i tot entre les persones amb un nivell educatiu més baix, com aquells que només tenen educació primària o la primera etapa d'educació secundària, la majoria estan casats.

Com explicava Rafael González-Val, economista de la Universitat de Saragossa, en un article publicat fa alguns anys, hi ha diverses teories que intenten explicar la relació entre els ingressos i la probabilitat de divorci. Una sosté que el matrimoni funciona com un refugi davant les dificultats econòmiques, cosa que redueix la probabilitat de separació en moments de crisis econòmiques. Una altra teoria, la de l'estrès psicosocial, suggereix que la inestabilitat econòmica accelera els divorcis, cosa que significa que aquests esdeveniments poden ser influïts pels cicles econòmics. A més, l'economista va assenyalar una peculiaritat geogràfica a Espanya: l'efecte de la desocupació és procíclic a les zones costaneres (les crisis econòmiques generen més divorcis) i contracíclic a l'interior del país.



Un dels grans canvis respecte al matrimoni és el paper creixent de les expectatives, tant a l'hora d'arrencar com acabar una relació. Les últimes dècades, les expectatives han anat creixent i això ha provocat que les relacions s'acabin amb més facilitat.