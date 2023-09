La Direcció General de Trànsit (DGT), que depèn en gran mesura d'aquestes multes com a font d'ingressos, es veu desafiada per una sentència que va anul·lar una sanció de 200 euros imposada a un propietari el vehicle del qual estava estacionat al carrer sense haver passat la ITV. EP

Les multes de trànsit representen una font significativa dingressos per a la Direcció General de Trànsit (DGT). Tot i això, una fallada judicial recent ha generat interrogants sobre la validesa d'algunes d'aquestes sancions.

Durant anys, les multes de trànsit han constituït una de les principals fonts de finançament per a la DGT i les infraccions vinculades a l'excés de velocitat han estat una de les principals fonts d'ingressos. Tot i la dificultat que suposa impugnar una multa d'aquest tipus, un cas recent ha demostrat que és possible anul·lar algunes d'aquestes sancions.

El focus d'atenció s'ha centrat en les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV). En els darrers dos anys, la DGT ha emès més d'un milió de multes i ha recaptat al voltant de 200 milions d'euros per part de conductors que no van superar la ITV. Tot i això, una sentència recent emesa per un tribunal a Madrid ha donat suport a un recurs presentat per l'Associació Espanyola d'Automobilistes (AEA) i ha qüestionat la legalitat d'aquestes multes.

La sentència revoca una multa de 200 euros imposada a un propietari d'un vehicle que estava estacionat al carrer i que no havia passat la ITV. El tribunal va argumentar que la infracció sancionable es relaciona amb l'acció de circular i no amb l'incompliment de la inspecció tècnica periòdica del vehicle.

El cas es va originar quan un agent de policia local va denunciar el propietari d'un vehicle estacionat temporalment en una via urbana. Atès que les infraccions relacionades amb les condicions tècniques dels vehicles i l'assegurança obligatòria estan fora de la jurisdicció municipal, la sanció va ser imposada pel cap provincial de Trànsit, que va desestimar l'argument que el vehicle no estava circulant. Tot i això, la sentència judicial ha donat suport a la posició dels advocats de l'AEA i ha rebutjat els arguments presentats per l'Advocacia de l'Estat. El tribunal va argumentar que la infracció definida a la Llei de Seguretat Viària es refereix a l'acció de circular i no a l'incompliment de la inspecció tècnica periòdica del vehicle.

En conseqüència, la sentència va anul·lar la multa de 200 euros i va declarar que "procedeix l'estimació del recurs declarant la nul·litat de la resolució administrativa recorreguda conforme a l'article 47.1 a) de la LPAC per infracció del principi de tipicitat".

Aquesta sentència es considera un precedent important a Espanya i ajudarà a aclarir quines accions poden ésser sancionades en relació amb les inspeccions tècniques de vehicles. Mario Arnaldo, president de l'AEA, ha comentat que "aquesta sentència reflecteix de manera exemplar la doctrina del Tribunal Constitucional pel que fa al principi de reserva legal a l'àmbit del dret administratiu sancionador i destaca que cap administració no pot utilitzar l'analogia per sancionar fets que no estiguin expressament contemplats a la llei. Això passa massa sovint en les multes emeses pels ajuntaments i la DGT".